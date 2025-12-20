Рейтинг@Mail.ru
Госавтоинспекция дала рекомендации водителям на зимний период - РИА Новости, 20.12.2025
09:00 20.12.2025
Госавтоинспекция дала рекомендации водителям на зимний период
Госавтоинспекция дала рекомендации водителям на зимний период - РИА Новости, 20.12.2025
Госавтоинспекция дала рекомендации водителям на зимний период
С наступлением холодов и изменением погодных условий автомобилистам стоит повысить внимание на дорогах независимо от сложности маршрута, сообщили в... РИА Новости, 20.12.2025
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гаи
2025
Новости
министерство внутренних дел рф (мвд россии), гаи
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГАИ
Госавтоинспекция дала рекомендации водителям на зимний период

Госавтоинспекция дала советы водителям по езде в условиях обильных снегопадов

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. С наступлением холодов и изменением погодных условий автомобилистам стоит повысить внимание на дорогах независимо от сложности маршрута, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.
Обильные снегопады, метели и сильные морозы создают в ряде регионов страны сложности для водителей. На дорогах возникают снежные заносы, ухудшается видимость, а гололед повышает риск автоаварий.
Перед выездом необходимо тщательно спланировать маршрут. Следует изучить прогноз погоды и проверить информацию о ситуации на трассах: многие участки могут быть перекрыты из-за снегопадов, сильного ветра, метелей и гололеда.
Лучше всего воспользоваться навигатором с актуальными данными о дорожной обстановке. Если поездка не является срочной, стоит отложить ее или выбрать общественный транспорт, особенно для передвижения по городу.
Отдельное внимание нужно уделить подготовке автомобиля к дальней дороге. Бак следует заправить как минимум наполовину, чтобы топлива хватило в случае длительного простоя в пробке или снежном заносе. В багажнике обязательно должен находиться зимний аварийный набор: лопата, топор, буксировочный трос, мощный фонарик с запасными батарейками, скребок для льда, портативное зарядное устройство для автомобиля и телефона, а также теплые вещи, термос и небольшой запас еды на экстренный случай, дали совет в Госавтоинспекции МВД России.
Ключевое правило зимнего вождения — плавность движения, снижение количества маневров и увеличенная дистанция. На скользкой или заснеженной дороге все маневры, будь то торможение, разгон или поворот руля, должны выполняться максимально мягко. Дистанцию до впереди идущего транспорта необходимо увеличить как минимум в два раза по сравнению с обычными условиями. При ухудшении видимости из-за снега или тумана важно своевременно включить, при наличии, противотуманные фары, которые делают автомобиль более заметным для других участников движения, а при необходимости и огни аварийной сигнализации.
Если автомобиль все же застрял в снегу или попал в ДТП на трассе, необходимо включить сигнализацию, выставить знак аварийной остановки. После этого следует незамедлительно позвонить по номеру 112 или в ближайшее подразделение Госавтоинспекции для вызова помощи. Экипажи дорожно-патрульной службы в зимний период работают в усиленном режиме и готовы оперативно оказать необходимое содействие участникам дорожного движения: организовать буксировку или вызвать техническую поддержку.
В Госавтоинспекции также напомнили, что и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. В условиях короткого светового дня и плохой видимости рекомендуется использовать одежду со световозвращающими элементами. Переходить проезжую часть следует только в установленных местах, предварительно убедившись в полной безопасности своих действий.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ГАИ
 
 
