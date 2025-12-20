Госавтоинспекция дала рекомендации водителям на зимний период

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. С наступлением холодов и изменением погодных условий автомобилистам стоит повысить внимание на дорогах независимо от сложности маршрута, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

Обильные снегопады, метели и сильные морозы создают в ряде регионов страны сложности для водителей. На дорогах возникают снежные заносы, ухудшается видимость, а гололед повышает риск автоаварий.

Перед выездом необходимо тщательно спланировать маршрут. Следует изучить прогноз погоды и проверить информацию о ситуации на трассах: многие участки могут быть перекрыты из-за снегопадов, сильного ветра, метелей и гололеда.

Лучше всего воспользоваться навигатором с актуальными данными о дорожной обстановке. Если поездка не является срочной, стоит отложить ее или выбрать общественный транспорт, особенно для передвижения по городу.

Отдельное внимание нужно уделить подготовке автомобиля к дальней дороге. Бак следует заправить как минимум наполовину, чтобы топлива хватило в случае длительного простоя в пробке или снежном заносе. В багажнике обязательно должен находиться зимний аварийный набор: лопата, топор, буксировочный трос, мощный фонарик с запасными батарейками, скребок для льда, портативное зарядное устройство для автомобиля и телефона, а также теплые вещи, термос и небольшой запас еды на экстренный случай, дали совет в Госавтоинспекции МВД России.

Ключевое правило зимнего вождения — плавность движения, снижение количества маневров и увеличенная дистанция. На скользкой или заснеженной дороге все маневры, будь то торможение, разгон или поворот руля, должны выполняться максимально мягко. Дистанцию до впереди идущего транспорта необходимо увеличить как минимум в два раза по сравнению с обычными условиями. При ухудшении видимости из-за снега или тумана важно своевременно включить, при наличии, противотуманные фары, которые делают автомобиль более заметным для других участников движения, а при необходимости и огни аварийной сигнализации.

Если автомобиль все же застрял в снегу или попал в ДТП на трассе, необходимо включить сигнализацию, выставить знак аварийной остановки. После этого следует незамедлительно позвонить по номеру 112 или в ближайшее подразделение Госавтоинспекции для вызова помощи. Экипажи дорожно-патрульной службы в зимний период работают в усиленном режиме и готовы оперативно оказать необходимое содействие участникам дорожного движения: организовать буксировку или вызвать техническую поддержку.

В Госавтоинспекции также напомнили, что и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. В условиях короткого светового дня и плохой видимости рекомендуется использовать одежду со световозвращающими элементами. Переходить проезжую часть следует только в установленных местах, предварительно убедившись в полной безопасности своих действий.