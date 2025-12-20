СМИ: Германия возьмет на себя основную долю расходов по кредиту ЕС Украине

БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Германия возьмет на себя основную долю расходов, связанных с обеспечением кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро на поддержку Украины, пишет газета Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
Страны ЕС на саммите 18 декабря договорились предоставить Украине кредит, обеспеченный бюджетом ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Ранее представитель правительства ФРГ Себастьян Хилле попытался в ходе брифинга представить решение ЕС выдать кредит Украине в качестве "успеха" канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об "успехах" в ходе пресс-конференции после саммита сообщил и сам Мерц.
"Германия, вероятно, также возьмет на себя львиную долю (расходов - ред.) по кредиту для Украины", - говорится в материале.
Издание отмечает, что Еврокомиссия займет 90 миллиардов евро для предоставления кредита Украине на рынках капитала под гарантии бюджета ЕС. Формально национальные бюджеты государств-членов ЕС, включая бюджет ФРГ, "сразу не пострадают". "Кредит будет обеспечен за счет так называемого "запаса прочности" бюджета ЕС — средств, которые страны уже пообещали Евросоюзу, но которые пока не востребованы", - пояснили источники Bild.
Однако этот механизм означает, что ЕС в любой момент может потребовать средства у государств-членов для покрытия обязательств и процентов по долгам.
В итоге основная нагрузка придется на крупнейшие экономики Евросоюза, среди которых на первом месте с размером взноса в 27 миллиардов евро в 2024 году продолжала оставаться Германия.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине. Она добавила, что бремя кредита ляжет на европейских граждан.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.