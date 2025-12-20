СМИ: Германия возьмет на себя основную долю расходов по кредиту ЕС Украине

БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Германия возьмет на себя основную долю расходов, связанных с обеспечением кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро на поддержку Украины, Германия возьмет на себя основную долю расходов, связанных с обеспечением кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро на поддержку Украины, пишет газета Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Страны ЕС на саммите 18 декабря договорились предоставить Украине кредит, обеспеченный бюджетом ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет активов РФ , заморозку которых в Москве называли воровством. Ранее представитель правительства ФРГ Себастьян Хилле попытался в ходе брифинга представить решение ЕС выдать кредит Украине в качестве "успеха" канцлера ФРГ Фридриха Мерца . Об "успехах" в ходе пресс-конференции после саммита сообщил и сам Мерц.

« "Германия, вероятно, также возьмет на себя львиную долю (расходов - ред.) по кредиту для Украины", - говорится в материале.

Издание отмечает, что Еврокомиссия займет 90 миллиардов евро для предоставления кредита Украине на рынках капитала под гарантии бюджета ЕС. Формально национальные бюджеты государств-членов ЕС, включая бюджет ФРГ, "сразу не пострадают". "Кредит будет обеспечен за счет так называемого "запаса прочности" бюджета ЕС — средств, которые страны уже пообещали Евросоюзу, но которые пока не востребованы", - пояснили источники Bild

Однако этот механизм означает, что ЕС в любой момент может потребовать средства у государств-членов для покрытия обязательств и процентов по долгам.

Чехия и Три страны — Венгрия Словакия - добились того, что их взносы в бюджет ЕС не будут использоваться для финансирования кредита для Украины.

В итоге основная нагрузка придется на крупнейшие экономики Евросоюза, среди которых на первом месте с размером взноса в 27 миллиардов евро в 2024 году продолжала оставаться Германия.

В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине. Она добавила, что бремя кредита ляжет на европейских граждан.

Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.