Рейтинг@Mail.ru
Карпин пошутил, что будет следить за Кержаковым - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:07 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/futbol-2063499914.html
Карпин пошутил, что будет следить за Кержаковым
Карпин пошутил, что будет следить за Кержаковым - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Карпин пошутил, что будет следить за Кержаковым
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в шутку заявил, что будет следить за завершившим карьеру Александром Кержаковым после информации об... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T13:07:00+03:00
2025-12-20T13:07:00+03:00
футбол
спорт
россия
германия
гренада
валерий карпин
международная федерация футбола (фифа)
российский футбольный союз (рфс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055140890_0:114:2994:1799_1920x0_80_0_0_fde36627127c463684191218ff539557.jpg
/20251114/futbol-2055077820.html
россия
германия
гренада
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055140890_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_ee3994c7a768904949b60c01f4bfa965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, германия, гренада, валерий карпин, международная федерация футбола (фифа), российский футбольный союз (рфс), александр кержаков, артём дзюба, андрей аршавин, зенит, томь, нижний новгород
Футбол, Спорт, Россия, Германия, Гренада, Валерий Карпин, Международная федерация футбола (ФИФА), Российский футбольный союз (РФС), Александр Кержаков, Артём Дзюба, Андрей Аршавин, Зенит, Томь, Нижний Новгород
Карпин пошутил, что будет следить за Кержаковым

Карпин пошутил, что ему придется следить за Кержаковым

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
Валерий Карпин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в шутку заявил, что будет следить за завершившим карьеру Александром Кержаковым после информации об изменении ситуации с лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) изменила автора гола, забитого в ворота сборной Германии в товарищеском матче в 2005 году, с Андрея Аршавина на Кержакова, который вследствие этого сравнялся с Артемом Дзюбой в списке лучших бомбардиров сборной России (у обоих по 31 мячу). По данным источника, недавно экс-нападающий петербургского "Зенита" получил соответствующее письмо, однако окончательное решение должен принять Российский футбольный союз (РФС). В марте Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, отличившись в товарищеской встрече с командой Гренады (5:0) и обойдя Кержакова (31 гол против 30).
«
"Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю где", - написал Карпин в своем Telegram-канале.
Кержакову 43 года, он объявил об уходе из футбола в 2017 году. После этого он работал в качестве тренера в сборной России U-17, "Томи", "Нижнем Новгороде", кипрской "Кармиотиссе", сербском "Спартаке" из Суботицы, а также в казахстанском "Кайрате".
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Карпин ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную
14 ноября, 20:25
 
ФутболСпортРоссияГерманияГренадаВалерий КарпинМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)Александр КержаковАртём ДзюбаАндрей АршавинЗенитТомьНижний Новгород
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала