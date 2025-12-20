Карпин пошутил, что будет следить за Кержаковым

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в шутку заявил, что будет следить за завершившим карьеру Александром Кержаковым после информации об изменении ситуации с лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) изменила автора гола, забитого в ворота сборной Германии в товарищеском матче в 2005 году, с Андрея Аршавина на Кержакова, который вследствие этого сравнялся с Артемом Дзюбой в списке лучших бомбардиров сборной России (у обоих по 31 мячу). По данным источника, недавно экс-нападающий петербургского "Зенита" получил соответствующее письмо, однако окончательное решение должен принять Российский футбольный союз (РФС). В марте Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, отличившись в товарищеской встрече с командой Гренады (5:0) и обойдя Кержакова (31 гол против 30).
"Придется, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю где", - написал Карпин в своем Telegram-канале.
Кержакову 43 года, он объявил об уходе из футбола в 2017 году. После этого он работал в качестве тренера в сборной России U-17, "Томи", "Нижнем Новгороде", кипрской "Кармиотиссе", сербском "Спартаке" из Суботицы, а также в казахстанском "Кайрате".
