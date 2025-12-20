Во Франции таксисты присоединились к протестам фермеров

ПАРИЖ, 20 дек - РИА Новости. Несколько десятков таксистов на юго-западе Франции присоединились к протестам фермеров, которые блокируют автотрассу, ведущую от города Бордо до границы с Испанией, сообщил в субботу телеканал Несколько десятков таксистов на юго-западе Франции присоединились к протестам фермеров, которые блокируют автотрассу, ведущую от города Бордо до границы с Испанией, сообщил в субботу телеканал BFMTV

Фермеры выступают против принудительного забоя скота из-за вспышки нодулярного дерматита и против торгового соглашения ЕС со странами Меркосур.

"Десятки такси присоединились к фермерам на акции на (трассе - ред.) A63", - говорится в материале.

Таксисты решили поддержать фермеров, поскольку они, как и аграрии, сталкиваются в своей работе с проблемой недобросовестной конкуренции, рассказал телеканалу один из водителей такси.

Французские фермеры уже несколько дней блокируют автодороги на юго-западе страны в знак протеста против забоя животных из-за вспышки нодулярного дерматита. Это заразное инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов. Для человека оно не представляет опасности, а для крупного рогатого скота является смертельно опасным.

Аграрии также выступают против соглашения о свободной торговле со странами Меркосур. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросовета заявила, что лидеры стран ЕС отложили его подписание как минимум до января.

В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.