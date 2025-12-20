Рейтинг@Mail.ru
Во Франции таксисты присоединились к протестам фермеров
17:15 20.12.2025
Во Франции таксисты присоединились к протестам фермеров
Во Франции таксисты присоединились к протестам фермеров
Во Франции таксисты присоединились к протестам фермеров
Несколько десятков таксистов на юго-западе Франции присоединились к протестам фермеров, которые блокируют автотрассу, ведущую от города Бордо до границы с...
Во Франции таксисты присоединились к протестам фермеров

На юго-западе Франции десятки таксистов присоединились к протестам фермеров

© Кадр видео из соцсетейТаксисты и фермеры блокируют автотрассу A63 во Франции
Таксисты и фермеры блокируют автотрассу A63 во Франции - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Таксисты и фермеры блокируют автотрассу A63 во Франции
ПАРИЖ, 20 дек - РИА Новости. Несколько десятков таксистов на юго-западе Франции присоединились к протестам фермеров, которые блокируют автотрассу, ведущую от города Бордо до границы с Испанией, сообщил в субботу телеканал BFMTV.
Фермеры выступают против принудительного забоя скота из-за вспышки нодулярного дерматита и против торгового соглашения ЕС со странами Меркосур.
"Десятки такси присоединились к фермерам на акции на (трассе - ред.) A63", - говорится в материале.
Таксисты решили поддержать фермеров, поскольку они, как и аграрии, сталкиваются в своей работе с проблемой недобросовестной конкуренции, рассказал телеканалу один из водителей такси.
Французские фермеры уже несколько дней блокируют автодороги на юго-западе страны в знак протеста против забоя животных из-за вспышки нодулярного дерматита. Это заразное инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов. Для человека оно не представляет опасности, а для крупного рогатого скота является смертельно опасным.
Аграрии также выступают против соглашения о свободной торговле со странами Меркосур. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросовета заявила, что лидеры стран ЕС отложили его подписание как минимум до января.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
