Рейтинг@Mail.ru
Большунов отказался от интервью, обвинив журналиста в желании хайпануть
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
18:39 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/bolshunov-2063552661.html
Большунов отказался от интервью, обвинив журналиста в желании хайпануть
Большунов отказался от интервью, обвинив журналиста в желании хайпануть
Большунов отказался от интервью, обвинив журналиста в желании хайпануть
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов отказался разговаривать давать интервью после гонки, обвинив часть представителей журналистской...
2025-12-20T18:39:00+03:00
2025-12-20T18:39:00+03:00
лыжные гонки
александр большунов
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009624437_0:199:3204:2002_1920x0_80_0_0_db4e64c68273fe78ac486915469a8b1f.jpg
александр большунов, спорт
Лыжные гонки, Александр Большунов, Спорт
Большунов отказался от интервью, обвинив журналиста в желании хайпануть

Большунов обвинил журналиста в желании поднять рейтинг на его имени

Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов отказался разговаривать давать интервью после гонки, обвинив часть представителей журналистской профессии в желании поднять рейтинг на его имени.
В субботу Большунов занял четвертое место в спринте классическим стилем в рамках четвертого этапа Кубка России, проходящего в Ижевске.
"Чтобы прославиться, Большунов не нужен, занимайтесь, делайте интервью классные, тогда будут вас знать. А вам лишь бы Большунова засунуть куда-нибудь, чтобы больше рейтинги были. Ребят, до свидания. К нормальным, хорошим я буду подходить, здороваться, обниматься. Вот так", - сказал Большунов на видео, опубликованном корреспондентом "Матч ТВ" Михаилом Горевановым в Telegram-канале.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Большунов жестко наказан за хамство. Почему не пощадили "гордость страны"?
2 декабря, 19:23
 
Лыжные гонкиАлександр БольшуновСпорт
 
