Большунов отказался от интервью, обвинив журналиста в желании хайпануть
Большунов отказался от интервью, обвинив журналиста в желании хайпануть - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Большунов отказался от интервью, обвинив журналиста в желании хайпануть
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов отказался разговаривать давать интервью после гонки, обвинив часть представителей журналистской...
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов отказался разговаривать давать интервью после гонки, обвинив часть представителей журналистской профессии в желании поднять рейтинг на его имени.
В субботу Большунов
занял четвертое место в спринте классическим стилем в рамках четвертого этапа Кубка России, проходящего в Ижевске.
"Чтобы прославиться, Большунов не нужен, занимайтесь, делайте интервью классные, тогда будут вас знать. А вам лишь бы Большунова засунуть куда-нибудь, чтобы больше рейтинги были. Ребят, до свидания. К нормальным, хорошим я буду подходить, здороваться, обниматься. Вот так", - сказал Большунов на видео, опубликованном корреспондентом "Матч ТВ" Михаилом Горевановым в Telegram-канале.