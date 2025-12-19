https://ria.ru/20251219/zemletryasenie-2063082258.html
У побережья Курил произошли два землетрясения
Землетрясения магнитудой 4,9 и 4,6 произошли в ночь на пятницу в Тихом океане вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 19.12.2025
тихий океан
шикотан
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
тихий океан
шикотан
тихий океан, шикотан, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Тихий океан, Шикотан, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
