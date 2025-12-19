Рейтинг@Mail.ru
У побережья Курил произошли два землетрясения
02:15 19.12.2025
У побережья Курил произошли два землетрясения
У побережья Курил произошли два землетрясения
У побережья Курил произошли два землетрясения

Остров Шикотан Сахалинской области. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 дек – РИА Новости. Землетрясения магнитудой 4,9 и 4,6 произошли в ночь на пятницу в Тихом океане вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,6 зарегистрированы ночью 19 декабря. Их эпицентры находились в 78 и 139 километрах юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан", - рассказала сейсмолог.
По информации собеседницы агентства, оба землетрясения могли ощутить на Шикотане силой 2-3 балла. Тревога цунами не объявлялась.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5
Тихий океанШикотанЕлена СеменоваЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
