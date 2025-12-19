Рейтинг@Mail.ru
23:58 19.12.2025
Минздрав и Минцифры решают проблему передачи данных о глюкозе
общество, россия, виктор фисенко, владимир путин
Общество, Россия, Виктор Фисенко, Владимир Путин
Минздрав и Минцифры решают проблему передачи данных о глюкозе

Министерства решают проблему передачи данных о глюкозе при ограничении интернета

© iStock.com / baloon111Измерение уровня сахара крови при помощи глюкометра
Измерение уровня сахара крови при помощи глюкометра - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© iStock.com / baloon111
Измерение уровня сахара крови при помощи глюкометра. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения и Министерство цифрового развития России приступили к решению проблемы доступа к приложениям для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови в условиях ограничений интернета.
В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, журналистка ГТРК "Белгород" Анна Рудченко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить работу жизненно важных приложений для диабетиков в условиях ограничений доступа в интернет, включив их в "белые списки".
Девушка измеряет сахар крови при помощи Flash мониторинга глюкозы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Росздравнадзор проверит данные о проблемах с системой мониторинга глюкозы
12 ноября, 09:41
"Мы сформировали и направили свои предложения в Минцифры, которые касаются передачи данных непосредственно от системы непрерывного мониторинга глюкозы на смартфоны через специальные сервисы. При этом отмечу, что у иностранных производителей данные сервисы должны быть размещены на территории Российской Федерации. Также отмечу такой отрадный факт, что в последнее время у нас на рынке появились и отечественные разработки системы непрерывного мониторинга глюкозы", - сказал первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в эфире телеканала ГТРК "Белгород".
Со своей стороны, заместитель министра цифрового развития РФ Дмитрий Угнивенко подтвердил, что диалог с Минздравом ведется.
"Мы действительно с коллегами в плотном диалоге получили от них перечень ресурсов, которые необходимо включить в "белый список". И, как уже сказал коллега, если они российского производства, либо решения, локализованные на территории России, то в ближайшее время эти ресурсы будут включены в "белый список", доступный для наших граждан", - заявил он.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Сургуте выяснили, чем грозит раннее развитие диабета беременных
10 декабря, 07:00
 
ОбществоРоссияВиктор ФисенкоВладимир Путин
 
 
