В НАБУ знали о готовящихся политических атаках, заявил детектив бюро

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подозревали о готовящихся политических мероприятиях против агентства, но не ожидали, что все будет "настолько беззаконно", заявил детектив бюро Руслан Магамедрасулов, который занимался делом соратника Владимира Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича.

Украинский телеканал "Общественное" 3 декабря сообщал, что суд на Украине освободил Магамедрасулова из-под стражи, детектив расследовал дело о коррупции в энергетике и вел прослушку квартиры Миндича

"Мы все в бюро располагали определенной информацией о возможных политических мерах против НАБУ . Мы знали, что есть какие-то процессы в Верховной раде относительно возможного противодействия или препятствия нашей законной деятельности. Но не могли подумать, что все это будет настолько беззаконно. Это было просто проявление некоего варварского поведения", - сказал Магамедрасулов в интервью украинскому телеканалу "Общественное".

По его словам, украинские власти изначально собирали максимально возможный ресурс, чтобы уничтожить НАБУ быстро и максимально незаметно.

В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) и задержании сотрудников. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых были Виктор Гусаров и Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский . Гусарова и Магамедрасулова обвинили в госизмене и сотрудничестве с РФ

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.