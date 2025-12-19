Рейтинг@Mail.ru
В НАБУ знали о готовящихся политических атаках, заявил детектив бюро
23:12 19.12.2025 (обновлено: 23:13 19.12.2025)
В НАБУ знали о готовящихся политических атаках, заявил детектив бюро
2025-12-19T23:12:00+03:00
2025-12-19T23:13:00+03:00
в мире, украина, россия, тимур миндич, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Россия, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
В НАБУ знали о готовящихся политических атаках, заявил детектив бюро

Детектив Магамедрасулов: в НАБУ знали о готовящихся действиях против агентства

© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подозревали о готовящихся политических мероприятиях против агентства, но не ожидали, что все будет "настолько беззаконно", заявил детектив бюро Руслан Магамедрасулов, который занимался делом соратника Владимира Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича.
Украинский телеканал "Общественное" 3 декабря сообщал, что суд на Украине освободил Магамедрасулова из-под стражи, детектив расследовал дело о коррупции в энергетике и вел прослушку квартиры Миндича.
"Мы все в бюро располагали определенной информацией о возможных политических мерах против НАБУ. Мы знали, что есть какие-то процессы в Верховной раде относительно возможного противодействия или препятствия нашей законной деятельности. Но не могли подумать, что все это будет настолько беззаконно. Это было просто проявление некоего варварского поведения", - сказал Магамедрасулов в интервью украинскому телеканалу "Общественное".
По его словам, украинские власти изначально собирали максимально возможный ресурс, чтобы уничтожить НАБУ быстро и максимально незаметно.
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) и задержании сотрудников. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых были Виктор Гусаров и Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвинили в госизмене и сотрудничестве с РФ.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
В НАБУ не исключили новых нападок со стороны властей
18 декабря, 09:05
 
В миреУкраинаРоссияТимур МиндичВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
