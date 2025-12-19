Трамп начал выступление о мерах по снижению цен на лекарства

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал свое выступление в Белом доме о мерах по снижению цен на лекарства.
Мероприятие проходит в так называемой комнате Рузвельта. Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, американский лидер должен объявить о новых соглашениях, которые снизят цены на лекарства и фармацевтические препараты для жителей страны.
В этот день у Трампа также запланирован рождественский прием и речь по экономическим вопросам.
На этой неделе Трамп уже обратился к нации, рассказав американцам о достижениях своей администрации и планах на следующий год.
Ранее Трамп заявил, что с 1 октября власти введут пошлины в размере 100% на любые брендированные или запатентованные фармацевтические препараты, за исключением случаев, когда компания строит фармацевтическое производственное предприятие на территории США. В октябре администрация президента начала расследование ценообразования в фармацевтическом сегменте других стран, угрожая пошлинами тем странам, которые слишком мало платят за импорт американских лекарств.
Вэнс сравнил демократов с серийным убийцей из-за роста цен в стране
16 декабря, 22:59