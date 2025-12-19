Трамп начал выступление о мерах по снижению цен на лекарства

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал свое выступление в Белом доме о мерах по снижению цен на лекарства.

На этой неделе Трамп уже обратился к нации, рассказав американцам о достижениях своей администрации и планах на следующий год.