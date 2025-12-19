Рейтинг@Mail.ru
Трамп начал выступление о мерах по снижению цен на лекарства - РИА Новости, 19.12.2025
22:25 19.12.2025
Трамп начал выступление о мерах по снижению цен на лекарства
Президент США Дональд Трамп начал свое выступление в Белом доме о мерах по снижению цен на лекарства. РИА Новости, 19.12.2025
в мире, сша, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт
© AP Photo / Doug MillsВыступление Дональда Трампа
Выступление Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Doug Mills
Выступление Дональда Трампа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал свое выступление в Белом доме о мерах по снижению цен на лекарства.
Мероприятие проходит в так называемой комнате Рузвельта. Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, американский лидер должен объявить о новых соглашениях, которые снизят цены на лекарства и фармацевтические препараты для жителей страны.
В этот день у Трампа также запланирован рождественский прием и речь по экономическим вопросам.
На этой неделе Трамп уже обратился к нации, рассказав американцам о достижениях своей администрации и планах на следующий год.
Ранее Трамп заявил, что с 1 октября власти введут пошлины в размере 100% на любые брендированные или запатентованные фармацевтические препараты, за исключением случаев, когда компания строит фармацевтическое производственное предприятие на территории США. В октябре администрация президента начала расследование ценообразования в фармацевтическом сегменте других стран, угрожая пошлинами тем странам, которые слишком мало платят за импорт американских лекарств.
В миреСШАДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
