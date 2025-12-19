Рейтинг@Mail.ru
Путин на прямой линии задал вопрос об освобождении Северска - РИА Новости, 19.12.2025
13:14 19.12.2025
Путин на прямой линии задал вопрос об освобождении Северска
Путин на прямой линии задал вопрос об освобождении Северска
РИА Новости
2025
РИА Новости
Путин на прямой линии задал вопрос об освобождении Северска

Путин расспросил командира штурмовой роты об освобождении Северска

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии спросил у командира штурмовой роты героя РФ Нарана Очир-Горяева, как шла работа по взятию Северска и что было самым сложным в ходе операции.
"Правильно говорю, все так и было, да? Вот если у вас есть какие-то вопросы по тому, что сейчас происходит в Северске и вообще, как там складывалась боевая работа при его взятии, прям можно у него спросить. Это будет лучше", - сказал президент, имея в виду командира штурмовой роты Нарана Очир-Горяева, также присутствующего на прямой линии.
Путин спросил у Очир-Горяева, что было самым сложным при взятии Северска.
Старший лейтенант, в свою очередь, ответил, что труднее всего было дойти до города незаметно, поскольку местность открытая, без естественных укрытий. Поэтому военные двигались малыми группами незаметно, "накопились под носом противника" и ждали приказа о наступлении.
Старший лейтенант министерства обороны РФ Наран Очир-Горяев является командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал о беседе с командирами бригад после освобождения Северска
