Путин на прямой линии задал вопрос об освобождении Северска
Путин на прямой линии задал вопрос об освобождении Северска - РИА Новости, 19.12.2025
Путин на прямой линии задал вопрос об освобождении Северска
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии спросил у командира штурмовой роты героя РФ Нарана Очир-Горяева, как шла работа по взятию Северска и что...
2025-12-19T13:14:00+03:00
2025-12-19T13:14:00+03:00
2025-12-19T14:15:00+03:00
Путин на прямой линии задал вопрос об освобождении Северска
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии спросил у командира штурмовой роты героя РФ Нарана Очир-Горяева, как шла работа по взятию Северска и что было самым сложным в ходе операции.
"Правильно говорю, все так и было, да? Вот если у вас есть какие-то вопросы по тому, что сейчас происходит в Северске и вообще, как там складывалась боевая работа при его взятии, прям можно у него спросить. Это будет лучше", - сказал президент, имея в виду командира штурмовой роты Нарана Очир-Горяева, также присутствующего на прямой линии.
спросил у Очир-Горяева, что было самым сложным при взятии Северска
Старший лейтенант, в свою очередь, ответил, что труднее всего было дойти до города незаметно, поскольку местность открытая, без естественных укрытий. Поэтому военные двигались малыми группами незаметно, "накопились под носом противника" и ждали приказа о наступлении.
Старший лейтенант министерства обороны РФ Наран Очир-Горяев является командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.