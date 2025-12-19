https://ria.ru/20251219/rossiya-2063245405.html
Путин рассказал, что был согласен на компромиссы в Анкоридже
Путин рассказал, что был согласен на компромиссы в Анкоридже - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал, что был согласен на компромиссы в Анкоридже
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что в Анкоридже на Аляске соглашался на предлагаемые компромиссы, хоть это и непросто. РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
аляска
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
аляска
Путин рассказал, что был согласен на компромиссы в Анкоридже
Путин рассказал, что был согласен на предлагаемые компромиссы в Анкоридже