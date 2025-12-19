https://ria.ru/20251219/rossiya-2063204809.html
Россия стала лидером в сфере беспилотников, заявил Путин
Россия стала лидером в сфере беспилотников, заявил Путин
Россия стала лидером в сфере беспилотников, заявил Путин
Россия стала лидером в сфере беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин.
2025-12-19T13:02:00+03:00
2025-12-19T13:02:00+03:00
2025-12-19T13:09:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
россия
россия
Россия стала лидером в сфере беспилотников, заявил Путин
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия стала лидером в сфере беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин.
"Надо сказать, и здесь нечего стесняться, я думаю, что в этом отношении (сфера беспилотников - ред.) мы стали безусловными лидерами. По количеству дронов, да, не хватает тяжелых, таких, как "Баба Яга" у противника, но в целом по количеству дронов мы превосходим противника сейчас практически на всех участках фронта. Может быть, где-то конкретного чего-то не хватает, но в целом это факт очевидный", - сказал Путин
в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.