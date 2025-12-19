https://ria.ru/20251219/petrosyan-2063431323.html
Петросян рассказала о работе над тройным акселем перед чемпионатом России
Петросян рассказала о работе над тройным акселем перед чемпионатом России - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Петросян рассказала о работе над тройным акселем перед чемпионатом России
Фигуристка Аделия Петросян заявила журналистам, что перед чемпионатом России на протяжении недели тренировала тройной аксель в короткой программе. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T21:07:00+03:00
2025-12-19T21:07:00+03:00
2025-12-19T21:10:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
международный олимпийский комитет (мок)
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063430767_0:0:3179:1789_1920x0_80_0_0_17ca21ba3c69076027f2b25575e81c24.jpg
/20251219/petrosyan-2063430172.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063430767_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_54f1905f8781d76751a075d194676ea6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, аделия петросян, международный олимпийский комитет (мок), пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Международный олимпийский комитет (МОК), Пётр Гуменник
Петросян рассказала о работе над тройным акселем перед чемпионатом России
Петросян заявила, что перед чемпионатом России неделю тренировала тройной аксель
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Аделия Петросян заявила журналистам, что перед чемпионатом России на протяжении недели тренировала тройной аксель в короткой программе.
Петросян за свое выступление в пятницу на первенстве страны в Санкт-Петербурге набрала 86,52 балла и лидирует после короткой программы.
«
"Перед прокатом я очень сильно переживала, нервничала, боялась. Но тренеры так спокойно выглядели, думаю: "Как так? Вроде же должны нервничать". Но их состояние передалось мне и помогло. Тройной аксель собирала тяжело. Хоть я сразу в него вошла, но долго щупала выезд. Нервов было потрачено очень много. В саму программу вставили прыжок от силы как неделю. Пока не могу сказать, что он до конца стабильный, хотя на тренировках получается много", - сказала Петросян.
После завершения программы большинство зрителей стоя приветствовали фигуристку.
"От реакции зала я была в полном шоке. Было ощущение: "Ура!" Когда прыгнула тройной аксель, в ушах был звон от трибун, до конца проката он стоял. Молилась, чтобы дальше ничего не испортила, а то было бы нехорошо. Чувствовала гордость, понимая, что смогла порадовать зрителей", - добавила она.
Петросян и Петр Гуменник в сентябре выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет (МОК) направил фигуристам официальное приглашение выступить на Олимпиаде, российские спортсмены его приняли.