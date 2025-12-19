Рейтинг@Mail.ru
Петросян рассказала о работе над тройным акселем перед чемпионатом России
Фигурное катание
 
21:07 19.12.2025
Петросян рассказала о работе над тройным акселем перед чемпионатом России
Петросян рассказала о работе над тройным акселем перед чемпионатом России
Фигуристка Аделия Петросян заявила журналистам, что перед чемпионатом России на протяжении недели тренировала тройной аксель в короткой программе. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Петросян рассказала о работе над тройным акселем перед чемпионатом России

Петросян заявила, что перед чемпионатом России неделю тренировала тройной аксель

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Аделия Петросян заявила журналистам, что перед чемпионатом России на протяжении недели тренировала тройной аксель в короткой программе.
Петросян за свое выступление в пятницу на первенстве страны в Санкт-Петербурге набрала 86,52 балла и лидирует после короткой программы.
"Перед прокатом я очень сильно переживала, нервничала, боялась. Но тренеры так спокойно выглядели, думаю: "Как так? Вроде же должны нервничать". Но их состояние передалось мне и помогло. Тройной аксель собирала тяжело. Хоть я сразу в него вошла, но долго щупала выезд. Нервов было потрачено очень много. В саму программу вставили прыжок от силы как неделю. Пока не могу сказать, что он до конца стабильный, хотя на тренировках получается много", - сказала Петросян.
После завершения программы большинство зрителей стоя приветствовали фигуристку.
"От реакции зала я была в полном шоке. Было ощущение: "Ура!" Когда прыгнула тройной аксель, в ушах был звон от трибун, до конца проката он стоял. Молилась, чтобы дальше ничего не испортила, а то было бы нехорошо. Чувствовала гордость, понимая, что смогла порадовать зрителей", - добавила она.
Петросян и Петр Гуменник в сентябре выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет (МОК) направил фигуристам официальное приглашение выступить на Олимпиаде, российские спортсмены его приняли.
Петросян лидирует после короткой программы на чемпионате России
Фигурное катание
 
