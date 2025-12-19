Петросян рассказала о работе над тройным акселем перед чемпионатом России

«

"Перед прокатом я очень сильно переживала, нервничала, боялась. Но тренеры так спокойно выглядели, думаю: "Как так? Вроде же должны нервничать". Но их состояние передалось мне и помогло. Тройной аксель собирала тяжело. Хоть я сразу в него вошла, но долго щупала выезд. Нервов было потрачено очень много. В саму программу вставили прыжок от силы как неделю. Пока не могу сказать, что он до конца стабильный, хотя на тренировках получается много", - сказала Петросян.