Петросян исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России
Петросян исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Петросян исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России
Фигуристка Аделия Петросян впервые в соревновательном сезоне удачно исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге
фигурное катание
спорт
аделия петросян
международный олимпийский комитет (мок)
пётр гуменник
Петросян исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Аделия Петросян впервые в соревновательном сезоне удачно исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Также в прокате Петросян исполнила тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. После завершения программы большинство зрителей стоя приветствовали фигуристку.
Петросян и Петр Гуменник в сентябре выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет (МОК) направил фигуристам официальное приглашение выступить на Олимпиаде, российские спортсмены его приняли.