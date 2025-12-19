Петросян исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Аделия Петросян впервые в соревновательном сезоне удачно исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Также в прокате Петросян исполнила тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. После завершения программы большинство зрителей стоя приветствовали фигуристку.