https://ria.ru/20251219/opasnost-2063083626.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 19.12.2025
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Курской области, сообщает оперштаб регионального правительства. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T02:34:00+03:00
2025-12-19T02:34:00+03:00
2025-12-19T02:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg
https://ria.ru/20251219/opasnost-2063078996.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_18369c16d685b11affe1cf19d9f1b985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Курской области объявили опасность атаки БПЛА