"Лед тронулся": Монсон предрек новую волну допусков российских спортсменов
2025-12-19T16:00:00+03:00
2025-12-19T16:00:00+03:00
2025-12-19T16:01:00+03:00
Новости
Монсон считает, что иностранные спортсмены хотят возвращения россиян на турниры
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон считает, что в ближайший год ситуация для российского спорта улучшится, поскольку международное сообщество заинтересовано в возвращении российских спортсменов на крупнейшие соревнования.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.
"Я считаю, что предстоящий год будет более удачным для российского спорта - лед тронулся. Мир хочет видеть российских спортсменов. Если ты чемпион, одна из главных черт настоящего чемпиона - желание соревноваться с сильнейшими. Никто не хочет выигрывать титул только потому, что соперник получил травму или его стране запретили участвовать в соревнованиях. Чтобы честно сказать себе: "Да, я лучший. Я чемпион мира или олимпийский чемпион", ты должен победить в равной, честной борьбе", - сказал Монсон РИА Новости.
"Именно поэтому большинство серьезных соперников хотят, чтобы России разрешили участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Я общался со своими друзьями в Америке - они тоже этого хотят. И сейчас мы видим, что шаг за шагом международные спортивные комитеты начинают это позволять", - добавил собеседник агентства.