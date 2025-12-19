Рейтинг@Mail.ru
"Лед тронулся": Монсон предрек новую волну допусков российских спортсменов
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
16:00 19.12.2025 (обновлено: 16:01 19.12.2025)
"Лед тронулся": Монсон предрек новую волну допусков российских спортсменов
"Лед тронулся": Монсон предрек новую волну допусков российских спортсменов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон считает, что в ближайший год ситуация для российского спорта улучшится, поскольку международное сообщество заинтересовано в возвращении российских спортсменов на крупнейшие соревнования.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.
"Я считаю, что предстоящий год будет более удачным для российского спорта - лед тронулся. Мир хочет видеть российских спортсменов. Если ты чемпион, одна из главных черт настоящего чемпиона - желание соревноваться с сильнейшими. Никто не хочет выигрывать титул только потому, что соперник получил травму или его стране запретили участвовать в соревнованиях. Чтобы честно сказать себе: "Да, я лучший. Я чемпион мира или олимпийский чемпион", ты должен победить в равной, честной борьбе", - сказал Монсон РИА Новости.
"Именно поэтому большинство серьезных соперников хотят, чтобы России разрешили участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Я общался со своими друзьями в Америке - они тоже этого хотят. И сейчас мы видим, что шаг за шагом международные спортивные комитеты начинают это позволять", - добавил собеседник агентства.
Джефф Монсон после боя с Дональдом Нджатахом Нья на международном турнире по смешанным единоборствам Mix-Fight-Combat на площадке баскетбольного центра Химки - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Монсон назвал спорт, где россияне добились успеха в 2025 году
