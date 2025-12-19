"Лед тронулся": Монсон предрек новую волну допусков российских спортсменов

«

"Я считаю, что предстоящий год будет более удачным для российского спорта - лед тронулся. Мир хочет видеть российских спортсменов. Если ты чемпион, одна из главных черт настоящего чемпиона - желание соревноваться с сильнейшими. Никто не хочет выигрывать титул только потому, что соперник получил травму или его стране запретили участвовать в соревнованиях. Чтобы честно сказать себе: "Да, я лучший. Я чемпион мира или олимпийский чемпион", ты должен победить в равной, честной борьбе", - сказал Монсон РИА Новости.