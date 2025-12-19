Объем инвестиций в сельском хозяйстве Ивановской области вырос на 18%

https://ria.ru/20251219/investitsii-2063233483.html
Объем инвестиций в сельском хозяйстве Ивановской области увеличился за девять месяцев на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:46:00+03:00
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Объем инвестиций в сельском хозяйстве Ивановской области увеличился за девять месяцев на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, аграрии региона направили на развитие отрасли более 793 миллионов рублей инвестиций. Сельхозтоваропроизводители вкладываются в новые инвестиционные проекты, закупают современную высокопроизводительную технику, племенной скот и оборудование.
"Инвестиционную активность стимулируют повышение технологического уровня сельскохозяйственной отрасли и меры государственной поддержки, в том числе льготное оборотное и инвестиционное кредитование, прямые меры поддержки федерального и регионального уровней", – отметил член правительства Ивановской области-директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бубнов, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что в отрасли молочного и мясного скотоводства Ивановской области реализуется несколько масштабных инвестпроектов. В текущем году уже ввели в строй пять новых молочных ферм в Родниковском, Шуйском, Ивановском и Савинском районах. Параллельно в регионе строят и реконструируют еще десять объектов для разведения крупного рогатого скота молочного и мясного направлений.