Объем инвестиций в сельском хозяйстве Ивановской области вырос на 18%
13:46 19.12.2025
Объем инвестиций в сельском хозяйстве Ивановской области вырос на 18%
Объем инвестиций в сельском хозяйстве Ивановской области увеличился за девять месяцев на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 19.12.2025
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
Новости
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
© iStock.com / primeimagesАнализ инвестиционного ландшафта
Анализ инвестиционного ландшафта - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© iStock.com / primeimages
Анализ инвестиционного ландшафта. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Объем инвестиций в сельском хозяйстве Ивановской области увеличился за девять месяцев на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, аграрии региона направили на развитие отрасли более 793 миллионов рублей инвестиций. Сельхозтоваропроизводители вкладываются в новые инвестиционные проекты, закупают современную высокопроизводительную технику, племенной скот и оборудование.
"Инвестиционную активность стимулируют повышение технологического уровня сельскохозяйственной отрасли и меры государственной поддержки, в том числе льготное оборотное и инвестиционное кредитование, прямые меры поддержки федерального и регионального уровней", – отметил член правительства Ивановской области-директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бубнов, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что в отрасли молочного и мясного скотоводства Ивановской области реализуется несколько масштабных инвестпроектов. В текущем году уже ввели в строй пять новых молочных ферм в Родниковском, Шуйском, Ивановском и Савинском районах. Параллельно в регионе строят и реконструируют еще десять объектов для разведения крупного рогатого скота молочного и мясного направлений.
 
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
 
 
