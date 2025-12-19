Рейтинг@Mail.ru
Гуменник пошутил об уровне прокатов Малинина - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:01 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/gumennik-2063411434.html
Гуменник пошутил об уровне прокатов Малинина
Гуменник пошутил об уровне прокатов Малинина - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Гуменник пошутил об уровне прокатов Малинина
Фигурист Петр Гуменник в разговоре с журналистами пошутил, что уровень прокатов американца Ильи Малинина способен демотивировать его соперников. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T19:01:00+03:00
2025-12-19T19:01:00+03:00
фигурное катание
нагоя
илья малинин
евгений семененко
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978953335_0:423:1366:1191_1920x0_80_0_0_4c361111db4eb74be848411bb84bf0b5.jpg
/20251204/malinin-2059786165.html
нагоя
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978953335_0:408:1366:1433_1920x0_80_0_0_63eeffbe468b62b71c9ff6d8644407f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
нагоя, илья малинин, евгений семененко, пётр гуменник
Фигурное катание, Нагоя, Илья Малинин, Евгений Семененко, Пётр Гуменник
Гуменник пошутил об уровне прокатов Малинина

Гуменник пошутил, что уровень прокатов Малинина способен демотивировать

© Соцсети ISUИлья Малинин
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Соцсети ISU
Илья Малинин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Петр Гуменник в разговоре с журналистами пошутил, что уровень прокатов американца Ильи Малинина способен демотивировать его соперников.
Ранее Малинин стал победителем Финала Гран-при в японской Нагое. Американский фигурист в произвольной программе исполнил шесть прыжков в четыре оборота и аксель в четыре с половиной оборота, установив мировой рекорд по набранным баллам в этом сегменте соревнований.
"Видел этот прокат Ильи. Это уже на грани, чтобы демотивировать (смеется). Но надо стараться брать положительное. Если он такое выполнил, значит теоретически это возможно. Когда кажется, что ты не можешь дальше двигаться, понимаешь, насколько Илья сильнее и круче и какое большое поле для работы", - сказал Гуменник.
"Илья делает историю. Но у меня также вызывает уважение Николай Мемола, его прыжкам восхищение и уважение. С таким ростом прыгать лутц и флип, показывать программы на таком уровне. Так что существует большое количество талантливых людей", - отметил фигурист Евгений Семененко.
Американский фигурист Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Малинин идет третьим после короткой программы в Финале Гран-при
4 декабря, 15:10
 
Фигурное катаниеНагояИлья МалининЕвгений СемененкоПётр Гуменник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала