Гуменник пошутил об уровне прокатов Малинина
Гуменник пошутил об уровне прокатов Малинина - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Гуменник пошутил об уровне прокатов Малинина
Фигурист Петр Гуменник в разговоре с журналистами пошутил, что уровень прокатов американца Ильи Малинина способен демотивировать его соперников. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
фигурное катание
нагоя
илья малинин
евгений семененко
пётр гуменник
нагоя
Гуменник пошутил об уровне прокатов Малинина
Гуменник пошутил, что уровень прокатов Малинина способен демотивировать