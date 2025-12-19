Рейтинг@Mail.ru
Гуменник лидирует после короткой программы на чемпионате России
Фигурное катание
 
18:13 19.12.2025
Гуменник лидирует после короткой программы на чемпионате России
Гуменник лидирует после короткой программы на чемпионате России
Фигурист Петр Гуменник показал лучший результат в короткой программе в рамках чемпионата России, который проходит в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
россия, санкт-петербург, европа, евгений семененко, андрей мозалев, владислав дикиджи, пётр гуменник
Фигурное катание, Россия, Санкт-Петербург, Европа, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник
Гуменник лидирует после короткой программы на чемпионате России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Фигурист Петр Гуменник показал лучший результат в короткой программе в рамках чемпионата России, который проходит в Санкт-Петербурге.
Гуменник получил за свое выступление в пятницу 103,77 балла. Вторым стал Евгений Семененко (100,99), третьим - Андрей Мозалев (97,16).
Действующий чемпион России Владислав Дикиджи показал девятый результат, набрав 86,90 балла. Десятое место занял чемпион России, Европы и бронзовый призер Олимпиады 2022 года Марк Кондратюк (86,06).
Произвольную программу мужчины представят в воскресенье, 21 декабря.
Александра Степанова и Иван Букин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на чемпионате России
18 декабря, 18:24
 
Фигурное катаниеРоссияСанкт-ПетербургЕвропаЕвгений СемененкоАндрей МозалевВладислав ДикиджиПётр Гуменник
 
