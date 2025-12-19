https://ria.ru/20251219/gumennik-2063384769.html
Гуменник лидирует после короткой программы на чемпионате России
Гуменник лидирует после короткой программы на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Гуменник лидирует после короткой программы на чемпионате России
Фигурист Петр Гуменник показал лучший результат в короткой программе в рамках чемпионата России, который проходит в Санкт-Петербурге. РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T18:13:00+03:00
2025-12-19T18:13:00+03:00
2025-12-19T18:13:00+03:00
фигурное катание
россия
санкт-петербург
европа
евгений семененко
андрей мозалев
владислав дикиджи
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044833149_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_4338880fe0f0f8178ef113941f3f6c52.jpg
/20251218/tantsy-2063023900.html
россия
санкт-петербург
европа
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044833149_162:0:2885:2042_1920x0_80_0_0_f6b858238d7a87ea319ed17e5fb5aa09.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, европа, евгений семененко, андрей мозалев, владислав дикиджи, пётр гуменник
Фигурное катание, Россия, Санкт-Петербург, Европа, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник
Гуменник лидирует после короткой программы на чемпионате России
Гуменник выиграл короткую программу на чемпионате России