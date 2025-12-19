Рейтинг@Mail.ru
Фетисов назвал безумным украинское решение по Бубке - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
13:26 19.12.2025 (обновлено: 13:27 19.12.2025)
Фетисов назвал безумным украинское решение по Бубке
Фетисов назвал безумным украинское решение по Бубке
2025
спорт, сергей бубка, вячеслав фетисов
Спорт, Сергей Бубка, Вячеслав Фетисов
Фетисов назвал безумным украинское решение по Бубке

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Пленарное заседание Госдумы РФ, завершающее осеннюю сессию
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Решение властей Украины о лишении государственных стипендий ряда титулованных спортсменов является просто безумием, ведь они являются элитой страны, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Ранее Владимир Зеленский своим указом лишил государственных стипендий ряд титулованных украинских спортсменов. Согласно указу, прекращены выплаты олимпийскому чемпиону и шестикратному чемпиону мира в прыжках с шестом Сергею Бубке, а также ряду других атлетов.
"Безумие продолжается. Трудно понять, что происходит у них в голове. Это же элита украинского спорта. Я думаю, что все вернется обратно (после ухода Зеленского с должности), потому что происходят совсем необъяснимые вещи", - сказал Фетисов.
"Не он же давал эту пожизненную стипендию и не ему ее отнимать", - добавил собеседник агентства.
Бубке 62 года, он является соучредителем ООО "Монблан", юридический адрес которого находится в Донецке, а также двух других фирм, действующих на территории России. Бубка с 2005 по 2022 год возглавлял Олимпийский комитет Украины, по информации СМИ, он проживает в Монако. В 2024 году Бубка был переизбран членом Международного олимпийского комитета.
"Охота на ведьм": Журова прокомментировала решение по Бубке на Украине
Спорт Сергей Бубка Вячеслав Фетисов
 
