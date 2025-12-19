Фетисов назвал безумным украинское решение по Бубке

"Безумие продолжается. Трудно понять, что происходит у них в голове. Это же элита украинского спорта. Я думаю, что все вернется обратно (после ухода Зеленского с должности), потому что происходят совсем необъяснимые вещи", - сказал Фетисов.

"Не он же давал эту пожизненную стипендию и не ему ее отнимать", - добавил собеседник агентства.

Бубке 62 года, он является соучредителем ООО "Монблан", юридический адрес которого находится в Донецке, а также двух других фирм, действующих на территории России. Бубка с 2005 по 2022 год возглавлял Олимпийский комитет Украины, по информации СМИ, он проживает в Монако. В 2024 году Бубка был переизбран членом Международного олимпийского комитета.