Чикунова рассказала о влиянии болезни на сезон короткой воды
Чикунова рассказала о влиянии болезни на сезон короткой воды - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Чикунова рассказала о влиянии болезни на сезон короткой воды
Рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом и призер чемпионата мира Евгения Чикунова рассказала РИА Новости, что ее болезнь повлияла на результат спортсменки... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Спорт, Евгения Чикунова, Владимир Сальников, Юлия Ефимова, Плавание
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом и призер чемпионата мира Евгения Чикунова рассказала РИА Новости, что ее болезнь повлияла на результат спортсменки на стометровке в рамках Кубка Сальникова.
В пятницу Чикунова с результатом 1 минута 4,65 секунды одержала победу в заплыве на 100 м брассом на Кубке Владимира Сальникова, который проходит в Санкт‑Петербурге.
«
"В принципе, да, с такими мыслями и готовились, что это главный старт сезона короткой воды. Но болезнь помешала. На самом деле все было некритично, не хочется каждый раз все списывать на болезнь. Просто так сложился сезон", - сказала Чикунова.
Серебро в этом виде программы завоевала Ника Годун (1.05,67), бронзу - Софья Ануфриева (1.05,84). Трехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова финишировала четвертой с временем 1.05,99.