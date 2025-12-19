Рейтинг@Mail.ru
Чикунова рассказала о влиянии болезни на сезон короткой воды - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/chikunova-2063420462.html
Чикунова рассказала о влиянии болезни на сезон короткой воды
Чикунова рассказала о влиянии болезни на сезон короткой воды - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Чикунова рассказала о влиянии болезни на сезон короткой воды
Рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом и призер чемпионата мира Евгения Чикунова рассказала РИА Новости, что ее болезнь повлияла на результат спортсменки... РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T19:59:00+03:00
2025-12-19T19:59:00+03:00
спорт
евгения чикунова
владимир сальников
юлия ефимова
плавание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867068049_303:371:1925:1283_1920x0_80_0_0_991017b6409bedb74f9a186e7b510dd7.jpg
/20251219/efimova-2063419956.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867068049_525:406:1694:1283_1920x0_80_0_0_4f3f796eb79bf6ca5d6657e0ab330191.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгения чикунова, владимир сальников, юлия ефимова, плавание
Спорт, Евгения Чикунова, Владимир Сальников, Юлия Ефимова, Плавание
Чикунова рассказала о влиянии болезни на сезон короткой воды

Пловчиха Чикунова рассказала, что ее болезнь повлияла на сезон короткой воды

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРоссийская пловчиха Евгения Чикунова
Российская пловчиха Евгения Чикунова - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом и призер чемпионата мира Евгения Чикунова рассказала РИА Новости, что ее болезнь повлияла на результат спортсменки на стометровке в рамках Кубка Сальникова.
В пятницу Чикунова с результатом 1 минута 4,65 секунды одержала победу в заплыве на 100 м брассом на Кубке Владимира Сальникова, который проходит в Санкт‑Петербурге.
«
"В принципе, да, с такими мыслями и готовились, что это главный старт сезона короткой воды. Но болезнь помешала. На самом деле все было некритично, не хочется каждый раз все списывать на болезнь. Просто так сложился сезон", - сказала Чикунова.
Серебро в этом виде программы завоевала Ника Годун (1.05,67), бронзу - Софья Ануфриева (1.05,84). Трехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова финишировала четвертой с временем 1.05,99.
Юлия Ефимова - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Ефимова рассказала, почему появилась в образе сексуального мультперсонажа
Вчера, 19:54
 
СпортЕвгения ЧикуноваВладимир СальниковЮлия ЕфимоваПлавание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала