Минобороны Белоруссии прокомментировало размещение Patriot в Польше
Минобороны Белоруссии прокомментировало размещение Patriot в Польше
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что размещение Польшей систем Patriot - следствие запугивания властями своего населения. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T10:50:00+03:00
2025-12-19T10:50:00+03:00
2025-12-19T11:44:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
виктор хренин
белоруссия
польша
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что размещение Польшей систем Patriot - следствие запугивания властями своего населения.
"Они из нас сделали образ врага и теперь запугивают свое население", - сказал министр журналистам, отвечая на вопрос о размещении в Польше
установок Patriot.
Он пояснил, что эти установки все же имеют в большей степени оборонительную направленность. В этой связи Хренин
заверил, что Белоруссия
не собирается нападать.
Министр подчеркнул, что поставкой Patriot "напряжение не создашь". "Это все-таки оружие больше оборонительной направленности. Оно направлено на то, чтобы уничтожать летательные аппараты, ракеты. Ну, поставили - это их дело. Видим мы эти "Патриоты". Мы же к ним не собираемся лететь и пускать ракеты... У нас своих задач хватает", - заявил Хренин.