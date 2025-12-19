Рейтинг@Mail.ru
10:50 19.12.2025 (обновлено: 11:44 19.12.2025)
Минобороны Белоруссии прокомментировало размещение Patriot в Польше
Минобороны Белоруссии прокомментировало размещение Patriot в Польше
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что размещение Польшей систем Patriot - следствие запугивания властями своего населения. РИА Новости, 19.12.2025
в мире, белоруссия, польша, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Польша, Виктор Хренин
Минобороны Белоруссии прокомментировало размещение Patriot в Польше

МО Белоруссии: размещением систем Patriot власти Польши запугивают население

© AP Photo / Evan VucciКомплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша. Архивное фото
МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что размещение Польшей систем Patriot - следствие запугивания властями своего населения.
"Они из нас сделали образ врага и теперь запугивают свое население", - сказал министр журналистам, отвечая на вопрос о размещении в Польше установок Patriot.
Он пояснил, что эти установки все же имеют в большей степени оборонительную направленность. В этой связи Хренин заверил, что Белоруссия не собирается нападать.
Министр подчеркнул, что поставкой Patriot "напряжение не создашь". "Это все-таки оружие больше оборонительной направленности. Оно направлено на то, чтобы уничтожать летательные аппараты, ракеты. Ну, поставили - это их дело. Видим мы эти "Патриоты". Мы же к ним не собираемся лететь и пускать ракеты... У нас своих задач хватает", - заявил Хренин.
Польские пограничники - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Белоруссии назвали действия Литвы и Польши элементом гибридной войны
5 ноября, 16:27
 
