Минобороны Белоруссии прокомментировало размещение Patriot в Польше

Министр подчеркнул, что поставкой Patriot "напряжение не создашь". "Это все-таки оружие больше оборонительной направленности. Оно направлено на то, чтобы уничтожать летательные аппараты, ракеты. Ну, поставили - это их дело. Видим мы эти "Патриоты". Мы же к ним не собираемся лететь и пускать ракеты... У нас своих задач хватает", - заявил Хренин.