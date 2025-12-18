Суд нашел в выступлениях Зеленского признаки экстремизма

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Суд в Москве признал наличие в текстах выступлений Владимира Зеленского признаков экстремизма и возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Прокуратура Лефортовского района обнаружила в открытом доступе сборник выступлений Зеленского и в 2025 году обратилась в суд с требованием ограничить доступ к публикациям. Согласно документам, прокуратура отмечала, что в них содержатся высказывания, "направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц, выделяемой по признаку национальной принадлежности (русских)".

По делу были проведены лингвистические экспертизы, которые показали наличие в текстах признаков экстремизма, указано в документах.