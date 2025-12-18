Киев не рассматривает проведение выборов в Раду, заявил Зеленский

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Проведение выборов в Верховную раду Украины не рассматривается, заявил в четверг Владимир Зеленский.
Ранее в четверг Зеленский признал, что прогресса в разработке Верховной радой законопроекта о президентских выборах на Украине в условиях военного положения пока нет. В начале декабря Зеленский заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
"США делали запрос на проведение президентских выборов, я сказал, что буду готов к таким выборам. Выборов в Раду и местные выборы мы не рассматриваем", - сказал Зеленский на видео, опубликованном украинским телеканалом "Новости.LIVE".
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.