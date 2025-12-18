Заседание суда по делу генерала Муминджанова отложили

По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении гособоронзаказа были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.