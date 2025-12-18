Рейтинг@Mail.ru
Заседание суда по делу генерала Муминджанова отложили - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/zasedanie-2063070890.html
Заседание суда по делу генерала Муминджанова отложили
Заседание суда по делу генерала Муминджанова отложили - РИА Новости, 18.12.2025
Заседание суда по делу генерала Муминджанова отложили
Заседание в Воронежском гарнизонном военном суде по делу замкомандующего ЛенВО генерала Валерия Муминджанова не состоялось, его перенесли на 23 декабря, сообщил РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T23:39:00+03:00
2025-12-18T23:39:00+03:00
происшествия
россия
алексей азаров
валерий муминджанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_ca5d0c115b2fc75e6b40a821785d299b.jpg
https://ria.ru/20251211/sud-2061517406.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:2042_1920x0_80_0_0_3fa5b5da0d3a037eff3e747ae1497829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, алексей азаров, валерий муминджанов
Происшествия, Россия, Алексей Азаров, Валерий Муминджанов
Заседание суда по делу генерала Муминджанова отложили

РИА Новости: суд перенес заседание по делу генерала Муминджанова на 23 декабря

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВалерий Муминджанов
Валерий Муминджанов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Валерий Муминджанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 18 дек - РИА Новости. Заседание в Воронежском гарнизонном военном суде по делу замкомандующего ЛенВО генерала Валерия Муминджанова не состоялось, его перенесли на 23 декабря, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Азаров.
«
"Сегодня заседание отложено на 23.12.2025", - сообщил Азаров.
Азаров добавил, что в четверг заседание не состоялось, но не уточнил причину.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении гособоронзаказа были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест.
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Суд осмотрел вещественные доказательства по делу генерала Муминджанова
11 декабря, 20:18
 
ПроисшествияРоссияАлексей АзаровВалерий Муминджанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала