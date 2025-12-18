https://ria.ru/20251218/zasedanie-2063070890.html
Заседание суда по делу генерала Муминджанова отложили
Заседание суда по делу генерала Муминджанова отложили - РИА Новости, 18.12.2025
Заседание суда по делу генерала Муминджанова отложили
Заседание в Воронежском гарнизонном военном суде по делу замкомандующего ЛенВО генерала Валерия Муминджанова не состоялось, его перенесли на 23 декабря, сообщил РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T23:39:00+03:00
2025-12-18T23:39:00+03:00
2025-12-18T23:39:00+03:00
происшествия
россия
алексей азаров
валерий муминджанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_ca5d0c115b2fc75e6b40a821785d299b.jpg
https://ria.ru/20251211/sud-2061517406.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:2042_1920x0_80_0_0_3fa5b5da0d3a037eff3e747ae1497829.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, алексей азаров, валерий муминджанов
Происшествия, Россия, Алексей Азаров, Валерий Муминджанов
Заседание суда по делу генерала Муминджанова отложили
РИА Новости: суд перенес заседание по делу генерала Муминджанова на 23 декабря
ВОРОНЕЖ, 18 дек - РИА Новости. Заседание в Воронежском гарнизонном военном суде по делу замкомандующего ЛенВО генерала Валерия Муминджанова не состоялось, его перенесли на 23 декабря, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Азаров.
«
"Сегодня заседание отложено на 23.12.2025", - сообщил Азаров
.
Азаров добавил, что в четверг заседание не состоялось, но не уточнил причину.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении гособоронзаказа были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест.