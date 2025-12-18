Алексей Захаров: ОПК и бизнес дополняют друг друга в разработке инноваций

Сегодня в создание инновационных механизмов для модернизации промышленных предприятий активно вкладываются банки. На особом счету – поддержка ОПК. О том, как меняется технологическая среда для промышленности и ОПК, о техперевооружении, использовании искусственного интеллекта в интервью РИА Новости рассказал старший вице-президент, руководитель блока развития и цифровизации ОПК ПСБ Алексей Захаров.

– Цифровые технологии для модернизации производств требуют серьезных инвестиций. Реагировать на вызовы времени необходимо быстро. Какую роль в этом играют меры государственной поддержки, какую – банки?

– Для решения этих задач предприятия промышленности и оборонно-промышленного комплекса используют и банковские механизмы, и программы государственной поддержки. Такая экосистема инструментов ускоряет внедрение цифровых технологий и напрямую влияет на достижение технологического суверенитета страны. Одни из самых востребованных программ государственной поддержки в этом направлении – субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также на возмещение части затрат на внедрение отечественного программного обеспечения. Мы активно участвуем в процессах модернизации предприятий, финансируем технологическое перевооружение и цифровизацию производств. За 2025 год мы увеличили объем кредитного портфеля отрасли на 20%, причем рост обеспечен в том числе за счет опережающего финансирования ГОЗ и инвестиционных программ. Конечно, масштабные проекты модернизации требуют заемного финансирования, рыночная стоимость которого сейчас для многих промышленных предприятий не укладывается в их экономическую модель. В таких условиях первостепенную важность имеет льготное финансирование – доля льготных кредитов ОПК в ПСБ стабильно составляет около 80% от общего объема портфеля.

– Банкам для разработки цифровых решений для промышленности и ОПК тоже ведь нужны значительные инвестиции. Можете оценить динамику за последние годы?

– Конечно. Не только предприятия модернизируют свои мощности, но и банки параллельно переходят на отечественные решения, совершенствуют свои цифровые экосистемы, наполняя их индивидуальными решениями в части дистанционного банковского обслуживания и сервисов на основе механизмов Host-to-Host. Происходит усложнение архитектуры и технологического ландшафта – современные цифровые инициативы требуют высокой степени отказоустойчивости и серьезных вычислительных мощностей, а также высокопроизводительного оборудования и специализированных дата-центров. Очевидно, события последних лет показали, что ключ к устойчивости процессов лежит в технологическом суверенитете и развитии собственного стека. Поэтому и мы ежегодно выделяем ресурсы на эти процессы – это естественная реакция на ускоренные структурные изменения в технологической среде.

– Регулятор влияет на развитие ИТ-систем банков?

– Инициативы ЦБ РФ, безусловно, подталкивают финансовые институты реализовывать новые решения и перестраивать ИТ-архитектуру. Например, постепенное внедрение обязательных требований к открытым протоколам – скоро обмен данными с помощью этого инструмента станет обязательным для российского финансового рынка. Открытые программные интерфейсы позволяют обмениваться данными по единым стандартам, в результате чего, например, клиент может получить доступ в формате единого окна к информации о всех своих счетах.

За этими процессами стоит огромная работа, так как банкам требуется выстраивать API-шлюзы, создавать механизмы управления доступом к информации, вырабатывать единый стандарт кибербезопасности в сфере открытых API. Мы активно участвуем в этих инициативах, в октябре этого года уже заключили соглашение с одним из крупных российских банков о развитии технологии открытого банкинга. Это партнерство позволит предприятиям, обслуживающимся сразу в двух банках, получить тестовый доступ к информации по своим счетам в любом из двух банковских приложений. То, что банки объединяются для создания этого технологичного сервиса – перспективный тренд, уверен, что клиенты оценят такое решение.

– Цифровые сервисы для ОПК имеют свою специфику и требуют особого подхода. Но и опыт наработки ИТ-решений, вероятно, особый?

– Да, работа с ОПК по ряду объективных причин сопряжена с соблюдением особых условий. Прежде всего, это жесткие требования к информбезопасности и необходимость использования исключительно отечественных решений. Предприятиям ОПК мы готовы предложить как разработку новых цифровых решений, так и адаптацию существующих под их особые требования и специфику производства и операций.

Мы уже накопили обширную экспертизу при работе с предприятиями комплекса и заранее понимаем все возможные сложности и риски, которые могут возникнуть при запуске того или иного механизма. Поэтому своевременно эти риски минимизируем, выстраиваем все процессы от проектирования до эксплуатации так, чтобы сложностей не возникло, обязательно учитываем все действующие регуляторные нормы, касающиеся безопасности критической инфраструктуры, защиты коммерческой и банковской тайны.

Большую системную работу ведем по развитию технологий для обеспечения прозрачного контроля за цепочками поставок и исполнения обязательств по государственному оборонному заказу, обеспечиваем высокие стандарты защиты чувствительных данных оборонных предприятий при предоставлении банковских услуг и сервисов. Так, в рамках полного перевода на банковское сопровождение в ПСБ средств ГОЗ мы разработали и внедрили технологию единого корпоративного казначейства, которую уже используют подведомственные организации федеральных органов исполнительной власти. Помимо этого, отраслевая экспертиза опорного банка ОПК востребована при разработке для федеральных органов исполнительной власти методологии выстраивания системы управления финансами их зависимых обществ.

– Как известно, военные разработки в целом ускоряют развитие технологий и впоследствии служат гражданским целям. Есть обратные примеры?

– Именно сейчас российский ОПК проходит очередную волну техперевооружения, что в итоге ускоряет инновационные процессы в самых разных областях и определяет технологическое развитие для всей страны. Но и гражданские проекты также могут быть важным источником высокотехнологичных решений для ОПК. Таких примеров достаточно много, отрасли взаимодополняют друг друга. Например, для аэрокосмической отрасли гражданские предприятия производят технологическую оснастку для изготовления материалов, которые необходимы в производстве ракет.

– Искусственный интеллект сейчас активно используют во всех контурах экономической деятельности в России. Какие перспективы по использованию в промышленности?

– Россия уже сейчас входит в ограниченный круг стран, которые разработали собственные архитектуры больших языковых моделей. Наличие суверенных решений в области ИИ имеет стратегическое значение для технологической независимости и национальной безопасности. Эти достижения в сфере ИИ вписываются в более широкий контекст – Россия рассматривается как одна из трех стран в мире, обладающих полным информационным суверенитетом. Если взять, к примеру, генеративные технологии, то, по оценкам консалтинговых агентств, количество отечественных промышленных предприятий, применяющих генеративный ИИ, увеличилось более чем на 40% за последние пять лет. Пока это преимущественно компании с высоким уровнем цифровой зрелости, собственными компетенциями в области данных и достаточными ресурсами.

В ОПК ИИ способен существенно упросить выполнение гособоронзаказа: цифровые двойники помогут оптимизировать проектирование и ускорить выпуск новой техники, а роботы минимизируют ошибки в рутинных операциях.

– Какие возможности ИИ представляют наибольший интерес для российских предприятий?

– Гибкость и универсальность искусственного интеллекта – его ключевые преимущества: решения на его основе легко адаптируются под широкий круг задач в любых отраслях. Так, технологии компьютерного зрения, изначально разработанные для беспилотных транспортных средств, сегодня эффективно применяются в промышленном контроле качества, выявлении дефектов и навигационных системах дронов.

– В ПСБ работает команда по внедрению ИИ решений в технологии для крупного бизнеса. Какие планы?

– Мы не просто встраиваем технологии ИИ в наши решения, а ищем наиболее оптимальные сервисы и способы интеграции, которые будут экономически целесообразны. Тестируем сейчас на внутрибанковских процессах ряд механизмов для оценки их эффективности, донастраиваем, проводим многоуровневые проверки на соответствие стандартам безопасности и устойчивости процессов. После завершения тестирования, перейдем к масштабированию технологий и их внедрению с целью оптимизации клиентского пути.