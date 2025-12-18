https://ria.ru/20251218/yaponiya-2062816745.html
СМИ: в Японии в ДТП с автобусом пострадали более десяти человек
СМИ: в Японии в ДТП с автобусом пострадали более десяти человек - РИА Новости, 18.12.2025
СМИ: в Японии в ДТП с автобусом пострадали более десяти человек
Более 10 человек пострадали при столкновении грузового автомобиля и туристического автобуса на востоке японского острова Сикоку, передает телеканал NHK со... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T07:00:00+03:00
2025-12-18T07:00:00+03:00
2025-12-18T07:00:00+03:00
в мире
токусима (префектура)
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
https://ria.ru/20251214/kolumbija-2062003174.html
токусима (префектура)
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, токусима (префектура), япония
В мире, Токусима (префектура), Япония
СМИ: в Японии в ДТП с автобусом пострадали более десяти человек
NHK: в Японии в ДТП с грузовиком и автобусом пострадали более десяти человек
ТОКИО, 18 дек – РИА Новости.
Более 10 человек пострадали при столкновении грузового автомобиля и туристического автобуса на востоке японского острова Сикоку, передает телеканал NHK
со ссылкой на правоохранительные органы.
ДТП произошло около 10.20 по местному времени (04.20 мск) на автомагистрали в районе города Мима префектуры Токусима. На кадрах, снятых с вертолета телеканала, видно, что грузовой автомобиль протаранил сзади автобус, когда они двигались по эстакаде, проходящей над так называемой солнечной фермой.
В результате инцидента пострадали не менее 10 человек. Все они в сознании.
Причина ДТП устанавливается.