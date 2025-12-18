Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Японии в ДТП с автобусом пострадали более десяти человек - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/yaponiya-2062816745.html
СМИ: в Японии в ДТП с автобусом пострадали более десяти человек
СМИ: в Японии в ДТП с автобусом пострадали более десяти человек - РИА Новости, 18.12.2025
СМИ: в Японии в ДТП с автобусом пострадали более десяти человек
Более 10 человек пострадали при столкновении грузового автомобиля и туристического автобуса на востоке японского острова Сикоку, передает телеканал NHK со... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T07:00:00+03:00
2025-12-18T07:00:00+03:00
в мире
токусима (префектура)
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
https://ria.ru/20251214/kolumbija-2062003174.html
токусима (префектура)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, токусима (префектура), япония
В мире, Токусима (префектура), Япония
СМИ: в Японии в ДТП с автобусом пострадали более десяти человек

NHK: в Японии в ДТП с грузовиком и автобусом пострадали более десяти человек

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Более 10 человек пострадали при столкновении грузового автомобиля и туристического автобуса на востоке японского острова Сикоку, передает телеканал NHK со ссылкой на правоохранительные органы.
ДТП произошло около 10.20 по местному времени (04.20 мск) на автомагистрали в районе города Мима префектуры Токусима. На кадрах, снятых с вертолета телеканала, видно, что грузовой автомобиль протаранил сзади автобус, когда они двигались по эстакаде, проходящей над так называемой солнечной фермой.
В результате инцидента пострадали не менее 10 человек. Все они в сознании.
Причина ДТП устанавливается.
Автомобиль скорой помощи, Колумбия - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Колумбии в ДТП со школьным автобусом погибли 16 человек
14 декабря, 21:00
 
В миреТокусима (префектура)Япония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала