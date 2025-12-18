СМИ: в Японии в ДТП с автобусом пострадали более десяти человек

ДТП произошло около 10.20 по местному времени (04.20 мск) на автомагистрали в районе города Мима префектуры Токусима. На кадрах, снятых с вертолета телеканала, видно, что грузовой автомобиль протаранил сзади автобус, когда они двигались по эстакаде, проходящей над так называемой солнечной фермой.