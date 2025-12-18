https://ria.ru/20251218/vzryv-2062883224.html
В Запорожской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в четверг на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
киев
запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
