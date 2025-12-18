Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о переподготовке боевиков ВСУ на европейских полигонах - РИА Новости, 18.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 18.12.2025
Герасимов рассказал о переподготовке боевиков ВСУ на европейских полигонах
Герасимов рассказал о переподготовке боевиков ВСУ на европейских полигонах
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Всего на европейских полигонах прошли переподготовку свыше 224 тысяч украинских военнослужащих, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
"Особое внимание западные кураторы уделяют обучению украинских военнослужащих. Всего на европейских полигонах прошли подготовку свыше 224 тысяч человек", - сказал Герасимов.
Валерий Герасимов
Заголовок открываемого материала