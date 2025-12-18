Герасимов рассказал о переподготовке боевиков ВСУ на европейских полигонах

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Всего на европейских полигонах прошли переподготовку свыше 224 тысяч украинских военнослужащих, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.