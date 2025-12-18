Рейтинг@Mail.ru
16:51 18.12.2025
Захарова заявила об отсутствии информации о возможной встрече Украины и США
Захарова заявила об отсутствии информации о возможной встрече Украины и США
2025-12-18T16:51:00+03:00
2025-12-18T16:51:00+03:00
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва не располагает информацией о якобы возможной встрече Украины и США, которая должна пройти 20-21 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если у нас появится информация на этот счет, которой мы будет готовы с вами поделиться, то мы обязательно это сделаем. На данном этапе у меня дополнительных сведений нет", - заявила Захарова, отвечая на вопрос о том, известно ли МИД РФ о возможной встрече Украины и США 20-21 декабря.
Лавров заявил о попытках Европы подорвать усилия США по Украине
17 декабря, 14:40
17 декабря, 14:40
В четверг портал Axios со ссылкой на чиновника Белого дома и источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что прибытие делегации от Украины во главе с руководителем украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым в Майами для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером ожидается на этой неделе.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц утверждает, что США согласились "защищать" Украину как страну НАТО
17 декабря, 02:25
 
