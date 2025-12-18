"Воля не равно свобода": главное пророчество Задорнова о России и Западе

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В одном из своих последних больших разговоров — с Никитой Михалковым в программе "Бесогон" — Михаил Задорнов оставил своего рода завещание. Он объяснил, почему Запад, умеющий просчитывать экономику и военную мощь, всегда будет проигрывать России.

Ответ, по мнению сатирика, лежит в одном слове, которого нет у них, но которое все для нас.

Законы природы

По мнению Михаила Задорнова, одна из главных бед западной цивилизации — ее гордыня. Уверенность в том, что технологиями и деньгами можно отменить законы природы. Но природа, как с усмешкой замечал сатирик, всегда находит способ поставить зазнавшихся на место.

© Фото : BGS©NERC Пепел вулкана Эйяфьятлайокудль © Фото : BGS©NERC Пепел вулкана Эйяфьятлайокудль

"Вулкан Эйяфьятлайокудль плюнул, потому что Европа зазналась... Один вулкан плюнул, и вся Европа — в пепельницу", — приводил пример Михаил Николаевич в программе "Бесогон TV" весной 2011 года. Он вспомнил извержение 2010 года , парализовавшее авиасообщение целого континента.

Про Америку и катастрофу в Мексиканском заливе он говорил с той же иронией: "В Мексиканском заливе... Грабили чужие страны — нефть сама к вам пришла. Есть законы природы". Речь шла о катастрофе на нефтяной платформе Deepwater Horizon в 2010 году.

© Deepwater Horizon Response Joint Information Center Очистка от нефти побережья Мексиканского залива © Deepwater Horizon Response Joint Information Center Очистка от нефти побережья Мексиканского залива

Для Задорнова это были не просто техногенные катастрофы. Это были своего рода знаки. Напоминание от высших сил о том, что есть справедливость, которую не обманешь.

Родина против государства

"У нас есть государство, а есть Родина. И враг каждый раз вычисляет слабость государства, но никогда не знает враг силы Родины", — говорил он. По мнению сатирика, именно в этом разделении и кроется главная тайна России, которую не могут разгадать на Западе.

Для него это было ключом к пониманию всей русской истории. Он объяснял: государство — это чиновники, законы, армия. Это то, что можно просчитать, коррумпировать, победить. А Родина — это нечто иное. Это духовная, почти мистическая связь народа с землей, предками и друг с другом. И, как говорил сатирик, в самые страшные моменты истории, когда государство оказывается на грани краха, оно всегда просит помощи у Родины.

Непереводимый призыв

Михаил Николаевич приводил конкретные примеры уникальности русского кода, которые невозможно объяснить западному человеку логикой.

"Когда американцы приезжают в Волгоград и видят Родину-мать... Они говорят: "Высокая", — рассказывал сатирик. По его словам, иностранцы видят только размеры монумента, но не понимают его смысла.

"Ты знаешь, что ни у кого в мире нет призыва "За Родину!"? Нельзя представить американцев и НАТО в Ливии, бомбящие "За Родину!". Родина-мать только у нас стоит", — объяснял Задорнов. Для него это был ключевой момент: на Западе воюют за свободу, за демократию, за интересы. У нас — за Родину.

Еще один пример — слово "воля". "Свобода у нас — Воля. Как Протасов кричит: "Воля!" Перевести невозможно", — говорил Задорнов. Западная "freedom" (свобода) и русская "воля" — это принципиально разные вещи.

Эти понятия — Родина, Воля — нематериальны. Их нельзя измерить деньгами или прописать в контракте. Это то, что лежит в области духа. И именно поэтому, как считал Задорнов, Запад, мыслящий категориями выгоды, никогда их не поймет. А то, чего ты не понимаешь, ты начинаешь бояться.

Ненависть к власти

Нематериальная связь с Родиной, по мнению Задорнова, и отличает зрелого человека от инфантильного. Сатирик с иронией отзывался о той части интеллигенции, которая считает хорошим тоном ненавидеть собственную власть.

Никита Михалков сформулировал стереотип в виде вопроса: "А почему русский интеллигент должен сильно пить, болеть туберкулезом, ненавидеть власть и загнуться под забором нищий? И вот тогда он настоящий русский талант".

В ответ Задорнов с иронией предложил тогда отказаться от наследия русской литературы, ведь ее создатели часто не вписывались в этот образ "вечно обиженных".

"Ребят, не читайте Пушкина вообще, он был знаком с Николаем I и очень расстраивался, когда у них портились отношения", — ответил сатирик.

Мышка, которая вытянула репку

Завершая свою мысль, Задорнов обратился к русской народной сказке — и придал ей неожиданное звучание.

"Это же про Репку, это метафизика. Бабка с дедкой, но мышки не хватало. Это же русская народная сказка", — говорил Задорнов. По его мнению, сила Родины — это не армия, не государственный аппарат, не экономика.

Для него "Репка" была не детской историей, а философским текстом: когда народ объединяется вокруг идеи Родины, даже самое слабое звено — та самая мышка — способно переломить ситуацию. Это невидимая энергия, которая проявляется в критический момент, и которую невозможно просчитать рациональными методами.