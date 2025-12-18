Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники Минкультуры Пензенской области отправили в зону СВО мотоциклы
18:05 18.12.2025
Сотрудники Минкультуры Пензенской области отправили в зону СВО мотоциклы
Сотрудники Минкультуры Пензенской области отправили в зону СВО мотоциклы - РИА Новости, 18.12.2025
Сотрудники Минкультуры Пензенской области отправили в зону СВО мотоциклы
Сотрудники министерства культуры и туризма Пензенской области и работники подведомственных учреждений отправили военнослужащим в зону СВО мотоциклы. РИА Новости, 18.12.2025
2025
пензенская область
Надежные люди, Пензенская область
Сотрудники Минкультуры Пензенской области отправили в зону СВО мотоциклы

Пензенские власти отправили в зону СВО мотоциклы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Сотрудники министерства культуры и туризма Пензенской области и работники подведомственных учреждений отправили военнослужащим в зону СВО мотоциклы.
"У главного входа в пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского состоялась отправка гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Работники регионального министерства культуры и туризма, а также подведомственных государственных учреждений отправили военнослужащим то, что особенно необходимо сейчас бойцам, – мотоциклы", - рассказало министерство на своем сайте.
В отправке гуманитарной помощи приняли участие работники театров, музеев, библиотек, галерей, концертных площадок. Они отметили, что техника поможет нашим бойцам приблизить долгожданную победу.
Ранее на средства, собранные сотрудниками министерства и учреждений культуры, уже был приобретен прицеп в помощь бойцам 72-й бригады. Также военнослужащим отправляли необходимые генераторы и электроинструменты.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В администрации президента рассказали о сборе подарков для бойцов СВО
Вчера, 15:28
 
Надежные людиПензенская область
 
 
