Сотрудники Минкультуры Пензенской области отправили в зону СВО мотоциклы
Сотрудники министерства культуры и туризма Пензенской области и работники подведомственных учреждений отправили военнослужащим в зону СВО мотоциклы. РИА Новости, 18.12.2025
САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Сотрудники министерства культуры и туризма Пензенской области и работники подведомственных учреждений отправили военнослужащим в зону СВО мотоциклы.
"У главного входа в пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского состоялась отправка гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Работники регионального министерства культуры и туризма, а также подведомственных государственных учреждений отправили военнослужащим то, что особенно необходимо сейчас бойцам, – мотоциклы", - рассказало министерство на своем сайте.
В отправке гуманитарной помощи приняли участие работники театров, музеев, библиотек, галерей, концертных площадок. Они отметили, что техника поможет нашим бойцам приблизить долгожданную победу.
Ранее на средства, собранные сотрудниками министерства и учреждений культуры, уже был приобретен прицеп в помощь бойцам 72-й бригады. Также военнослужащим отправляли необходимые генераторы и электроинструменты.