Сотрудники Минкультуры Пензенской области отправили в зону СВО мотоциклы

САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Сотрудники министерства культуры и туризма Пензенской области и работники подведомственных учреждений отправили военнослужащим в зону СВО мотоциклы.

"У главного входа в пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского состоялась отправка гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Работники регионального министерства культуры и туризма, а также подведомственных государственных учреждений отправили военнослужащим то, что особенно необходимо сейчас бойцам, – мотоциклы", - рассказало министерство на своем сайте.

В отправке гуманитарной помощи приняли участие работники театров, музеев, библиотек, галерей, концертных площадок. Они отметили, что техника поможет нашим бойцам приблизить долгожданную победу.