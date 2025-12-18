Рейтинг@Mail.ru
13:04 18.12.2025 (обновлено: 13:51 18.12.2025)
Выходка фон дер Ляйен из-за Украины вызвала переполох на Западе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен запретила европейским лидерам покидать саммит ЕС не ради блага своих стран, а ради Зеленского, заявил кипрский журналист РИА Новости, 18.12.2025
Христофору: фон дер Ляйен запретила главам ЕС покидать саммит ради Зеленского

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025
 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен запретила европейским лидерам покидать саммит ЕС не ради блага своих стран, а ради Зеленского, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X.
"Урсула не разрешает главам ЕС покинуть Брюссель, пока они не решат проблемы инфляции, миграции, преступности, цен на жилье, коррупции, здравоохранения, стоимости энергоносителей и безработицы. А не, я ошибся… Все это ради денег для Зеленского", — написал он.
В четверг фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран не уйдут с саммита ЕС, пока не найдут решение по финансированию Украины на ближайшие два года.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
В МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством российских активов. В министерстве также заявляли, что Москва ответит на конфискацию активов.
