Выходка фон дер Ляйен из-за Украины вызвала переполох на Западе
Выходка фон дер Ляйен из-за Украины вызвала переполох на Западе - РИА Новости, 18.12.2025
Выходка фон дер Ляйен из-за Украины вызвала переполох на Западе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен запретила европейским лидерам покидать саммит ЕС не ради блага своих стран, а ради Зеленского, заявил кипрский журналист РИА Новости, 18.12.2025
Выходка фон дер Ляйен из-за Украины вызвала переполох на Западе
Христофору: фон дер Ляйен запретила главам ЕС покидать саммит ради Зеленского