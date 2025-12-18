Рейтинг@Mail.ru
18.12.2025
СВР объяснила, почему Киев закрыл публикацию статистики дел по дезертирам
СВР объяснила, почему Киев закрыл публикацию статистики дел по дезертирам

СВР: Киев закрыл публикацию статистики дел по дезертирам из-за роста их числа

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Киев закрыл публикацию статистики по новым уголовным делам в отношении дезертиров из ВСУ из-за их небывалого большого числа, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Небывалый рост случаев дезертирства даже вынудил офис генерального прокурора Украины убрать из перечня публикуемых данных статистику вновь открытых уголовных дел по фактам самовольного оставления воинских частей", - говорится в заявлении СВР.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала переполох в США
Вчера, 11:58
 
