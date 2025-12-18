МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Киев закрыл публикацию статистики по новым уголовным делам в отношении дезертиров из ВСУ из-за их небывалого большого числа, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
https://ria.ru/20251218/ukraina-2062860829.html
СВР объяснила, почему Киев закрыл публикацию статистики дел по дезертирам
СВР объяснила, почему Киев закрыл публикацию статистики дел по дезертирам - РИА Новости, 18.12.2025
СВР объяснила, почему Киев закрыл публикацию статистики дел по дезертирам
Киев закрыл публикацию статистики по новым уголовным делам в отношении дезертиров из ВСУ из-за их небывалого большого числа, заявило пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:23:00+03:00
2025-12-18T11:23:00+03:00
2025-12-18T11:23:00+03:00
в мире
киев
россия
украина
вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
https://ria.ru/20251217/zelenskiy-2062579920.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР объяснила, почему Киев закрыл публикацию статистики дел по дезертирам
СВР: Киев закрыл публикацию статистики дел по дезертирам из-за роста их числа
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
В миреКиевРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)