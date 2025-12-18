Украине грозит финансовый крах без решения ЕС о ее спонсировании, пишут СМИ

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украину ждет финансовый крах, если Евросоюз не найдет решение проблемы с ее дальнейшим спонсированием, сообщает газета Financial Times

Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.

"Однако эта политическая рана - ничто по сравнению с уроном для (Владимира – ред.) Зеленского в случае, если ЕС не сможет найти финансовое решение. При таком сценарии Киеву грозит финансовый крах", - пишет издание.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".

При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.