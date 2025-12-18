https://ria.ru/20251218/ukraina-2062860025.html
Украине грозит финансовый крах без решения ЕС о ее спонсировании, пишут СМИ
Украине грозит финансовый крах без решения ЕС о ее спонсировании, пишут СМИ
Украину ждет финансовый крах, если Евросоюз не найдет решение проблемы с ее дальнейшим спонсированием, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Украину ждет финансовый крах, если Евросоюз не найдет решение проблемы с ее дальнейшим спонсированием, сообщает газета Financial Times
Издание пишет, что итогам встречи Евросовета в Брюсселе
главным проигравшим может оказаться либо канцлер Германии Фридрих Мерц
, продвигающий использование замороженных активов РФ
для поддержки Киева
, либо премьер Бельгии
Барт де Вевер, который вступает за привлечение странами ЕС
совместного долга.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
"Однако эта политическая рана - ничто по сравнению с уроном для (Владимира – ред.) Зеленского в случае, если ЕС не сможет найти финансовое решение. При таком сценарии Киеву грозит финансовый крах", - пишет издание.
Еврокомиссия
пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина
условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой
материального ущерба".
При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.