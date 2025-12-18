Жителя Ижевска заподозрили в госизмене

УФА, 18 дек – РИА Новости. Житель Ижевска стал фигурантом уголовного дела о госизмене, он был задержан за попытку воевать на стороне Украины против России, а также отправил противнику фотографии системы защиты одного из режимных объектов Удмуртии, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"УФСБ России по Удмуртской республике выявлен факт совершения государственной измены жителем г. Ижевска , ранее задержанным и помещенным под стражу за установление контакта с представителем признанной в России террористической украинской организации и намерение осуществить переход на сторону противника для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Установлено, что помимо инкриминируемых преступных деяний, задержанный, действуя по указанию иностранного куратора, осуществил фотографирование и видеозапись систем защиты территории одного из режимных предприятий города, а также его постов охраны и мест расположения КПП, которые в последующем передал украинской стороне, говорится в сообщении.