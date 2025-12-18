https://ria.ru/20251218/udmurtiya-2063012820.html
Жителя Ижевска заподозрили в госизмене
Жителя Ижевска заподозрили в госизмене - РИА Новости, 18.12.2025
Жителя Ижевска заподозрили в госизмене
Житель Ижевска стал фигурантом уголовного дела о госизмене, он был задержан за попытку воевать на стороне Украины против России, а также отправил противнику... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:03:00+03:00
2025-12-18T18:03:00+03:00
2025-12-18T18:13:00+03:00
происшествия
россия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251121/prokuror-2056640115.html
https://ria.ru/20251218/ekaterinburg-2062874980.html
россия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Россия, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Жителя Ижевска заподозрили в госизмене
Житель Ижевска, подозреваемый в госизмене, передал Киеву фото постов КПП завода
УФА, 18 дек – РИА Новости. Житель Ижевска стал фигурантом уголовного дела о госизмене, он был задержан за попытку воевать на стороне Украины против России, а также отправил противнику фотографии системы защиты одного из режимных объектов Удмуртии, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
"УФСБ России
по Удмуртской республике
выявлен факт совершения государственной измены жителем г. Ижевска
, ранее задержанным и помещенным под стражу за установление контакта с представителем признанной в России террористической украинской организации и намерение осуществить переход на сторону противника для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Установлено, что помимо инкриминируемых преступных деяний, задержанный, действуя по указанию иностранного куратора, осуществил фотографирование и видеозапись систем защиты территории одного из режимных предприятий города, а также его постов охраны и мест расположения КПП, которые в последующем передал украинской стороне, говорится в сообщении.
"Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской республике в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ "Государственная измена". За совершение данного противоправного деяния Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ведутся дальнейшие следственные действия", - добавили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.