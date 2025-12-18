Рейтинг@Mail.ru
Жителя Ижевска заподозрили в госизмене
18:03 18.12.2025 (обновлено: 18:13 18.12.2025)
Жителя Ижевска заподозрили в госизмене
Жителя Ижевска заподозрили в госизмене - РИА Новости, 18.12.2025
Жителя Ижевска заподозрили в госизмене
Житель Ижевска стал фигурантом уголовного дела о госизмене, он был задержан за попытку воевать на стороне Украины против России, а также отправил противнику... РИА Новости, 18.12.2025
Жителя Ижевска заподозрили в госизмене

Житель Ижевска, подозреваемый в госизмене, передал Киеву фото постов КПП завода

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
УФА, 18 дек – РИА Новости. Житель Ижевска стал фигурантом уголовного дела о госизмене, он был задержан за попытку воевать на стороне Украины против России, а также отправил противнику фотографии системы защиты одного из режимных объектов Удмуртии, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
"УФСБ России по Удмуртской республике выявлен факт совершения государственной измены жителем г. Ижевска, ранее задержанным и помещенным под стражу за установление контакта с представителем признанной в России террористической украинской организации и намерение осуществить переход на сторону противника для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
