Трамп в пятницу подпишет оборонный бюджет с $400 миллионами для Киева - РИА Новости, 18.12.2025
11:50 18.12.2025
Трамп в пятницу подпишет оборонный бюджет с $400 миллионами для Киева
Трамп в пятницу подпишет оборонный бюджет с $400 миллионами для Киева - РИА Новости, 18.12.2025
Трамп в пятницу подпишет оборонный бюджет с $400 миллионами для Киева
Президент США Дональд Трамп вечером подпишет оборонный бюджет, в котором предусмотрено выделение Украине 400 миллионов долларов. РИА Новости, 18.12.2025
в мире
украина
сша
дональд трамп
нато
украина
сша
в мире, украина, сша, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, НАТО
Трамп в пятницу подпишет оборонный бюджет с $400 миллионами для Киева

Трамп 18 декабря подпишет оборонный бюджет с выделением Киеву $400 миллионов

Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo
ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вечером подпишет оборонный бюджет, в котором предусмотрено выделение Украине 400 миллионов долларов.
Как следует из расписания американского лидера, церемония подписания бюджета запланирована в Овальном кабинете на 18:00 по времени Вашингтона.
До и после этого Трампу предстоит участвовать в закрытых приемах по случаю предстоящего Рождества. В 13:30 президент подпишет исполнительный указ, но это мероприятие пройдет в закрытом режиме, а тема указа не разглашается.
Накануне сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год. Он предусматривает выделение более 900 миллиардов долларов, из которых 400 направят на программу закупок новых вооружений для Украины — Ukraine Security Assistance Initiative. Такую же сумму выделят и в 2027 году.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
В миреУкраинаСШАДональд ТрампНАТО
 
 
