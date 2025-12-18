Трамп в пятницу подпишет оборонный бюджет с $400 миллионами для Киева

ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вечером подпишет оборонный бюджет, в котором предусмотрено выделение Украине 400 миллионов долларов.

Как следует из расписания американского лидера, церемония подписания бюджета запланирована в Овальном кабинете на 18:00 по времени Вашингтона.