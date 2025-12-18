Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге пресекли контрабанду наркотиков на 45 миллионов рублей
11:46 18.12.2025
В Петербурге пресекли контрабанду наркотиков на 45 миллионов рублей
Таможенники в Санкт-Петербурге пресекли контрабанду прегабалина из Восточной Азии, изъято 150 килограммов наркотика стоимостью более 45 миллионов рублей
россия, санкт-петербург, федеральная таможенная служба (фтс россии), снг
Россия, Санкт-Петербург, Федеральная таможенная служба (ФТС России), СНГ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Таможенники в Санкт-Петербурге пресекли контрабанду прегабалина из Восточной Азии, изъято 150 килограммов наркотика стоимостью более 45 миллионов рублей, организатор схемы и получатель задержаны, сообщает пресс-служба ФТС России.
Нелегальный груз в Санкт-Петербург доставили из стран СНГ тремя партиями по 50 килограммов под видом товаров народного потребления, включая одежду и бытовую технику. Наркотик прибыл в таре, его хранили на арендованных складах в городе.
"Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Балтийской и Северо-Западной оперативной таможнями, а также Приволжским таможенным управлением пресекли канал контрабанды прегабалина из Восточной Азии. Из незаконного оборота изъято 150 килограммов запрещенного вещества, стоимость которого на "черном" рынке превышает 45 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Получателя нелегального товара и организатора преступной схемы задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При обыске у последнего в квартире обнаружили капсулы для фасовки наркотика. Вещество планировали распространять по России с помощью закладок и через интернет.
В ФТС добавили, что в отношении фигурантов завели уголовные дела по части 1.1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Задержанные признали вину, им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
