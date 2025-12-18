Рейтинг@Mail.ru
Дело Миндича привело к росту негативных последствий для Киева, заявила СВР - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/svr-2062857150.html
Дело Миндича привело к росту негативных последствий для Киева, заявила СВР
Дело Миндича привело к росту негативных последствий для Киева, заявила СВР - РИА Новости, 18.12.2025
Дело Миндича привело к росту негативных последствий для Киева, заявила СВР
Диппредставительства западных стран в Киеве фиксируют нарастание негативных последствий для Украины дела бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:12:00+03:00
2025-12-18T11:12:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
владимир зеленский
тимур миндич
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907653_12:0:901:500_1920x0_80_0_0_416d5aed776c54c48d449518560f9389.jpg
https://ria.ru/20251217/ukraina-2062752081.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907653_159:0:826:500_1920x0_80_0_0_b5e73afa0998e99113fdbf81727a2571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, тимур миндич, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дело миндича
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Дело Миндича
Дело Миндича привело к росту негативных последствий для Киева, заявила СВР

СВР: дело Миндича привело к росту негативных последствий для Украины

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Диппредставительства западных стран в Киеве фиксируют нарастание негативных последствий для Украины дела бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, в нем погрязла вся верхушка, сообщило пресс-бюро СВР России.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, диппредставительства западных стран в Киеве фиксируют нарастание негативных последствий для Украины "дела Миндича - Зеленского", в котором погрязла вся украинская верхушка, включая самого В. Зеленского", - говорится в сообщении.
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Раде рассказали, что Коломойский* знает организаторов схемы Миндича
Вчера, 19:06
 
В миреКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийТимур МиндичСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала