СВР рассказала о росте числа дезертиров в ВСУ - РИА Новости, 18.12.2025
11:06 18.12.2025 (обновлено: 11:13 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/svr-2062855964.html
СВР рассказала о росте числа дезертиров в ВСУ
СВР рассказала о росте числа дезертиров в ВСУ - РИА Новости, 18.12.2025
СВР рассказала о росте числа дезертиров в ВСУ
Все большее число недавно мобилизованных военных Украины покидают позиции, не желая умирать ради денег Зеленского, заявило в четверг пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:06:00+03:00
2025-12-18T11:13:00+03:00
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы украины
в мире
украина
россия
украина
россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, в мире, украина
Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
СВР рассказала о росте числа дезертиров в ВСУ

СВР: все больше недавно мобилизованных в ВСУ дезертируют

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Все большее число недавно мобилизованных военных Украины покидают позиции, не желая умирать ради денег Зеленского, заявило в четверг пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Все больше недавно мобилизованных (ВСУ - ред.) покидают позиции, не желая принимать смерть или увечья ради пополнения счетов команды Зеленского в зарубежных банках", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Новое условие Зеленского вызвало изумление на Западе
15 декабря, 08:29
 
РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
