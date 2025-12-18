https://ria.ru/20251218/svr-2062855964.html
СВР рассказала о росте числа дезертиров в ВСУ
СВР рассказала о росте числа дезертиров в ВСУ - РИА Новости, 18.12.2025
СВР рассказала о росте числа дезертиров в ВСУ
Все большее число недавно мобилизованных военных Украины покидают позиции, не желая умирать ради денег Зеленского, заявило в четверг пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 18.12.2025
СВР рассказала о росте числа дезертиров в ВСУ
СВР: все больше недавно мобилизованных в ВСУ дезертируют