Осужденный за подрыв на БАМе обучился минно-взрывном делу в мессенджере

ВЛАДИВОСТОК, 18 дек - РИА Новости. Гражданин Белоруссии, осужденный за подрыв в тоннеле на Байкало-Амурской магистрали, который он организовал в 2023 году, обучился минно-взрывном делу, общаясь с террористами в мессенджере Signal, сообщает Второй Восточный окружной военный суд.

В декабре 2023 года ФСБ сообщала, что в Омской области по обвинению в организации теракта задержан гражданин Белоруссии 1971 года рождения. По версии ФСБ, 29 и 30 ноября 2023 года он подорвал два железнодорожных состава с нефтепродуктами, следовавшими по БАМу. Задержанный признался, что действовал по указаниям живущего в Литве соотечественника, находящегося под контролем украинских спецслужб. Действия фигуранта привели к возгоранию цистерн с горюче-смазочными материалами и временной блокировке движения по магистрали. В четверг военный суд назначил фигуранту 22 года лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в миллион рублей.

"Судом установлено, что в октябре 2023 года, находясь на территории Республики Беларусь, Еремеев в ходе общения с неустановленным лицом в мессенджерах Signal и Telegram за денежное вознаграждение согласился вступить в террористическое сообщество… В этот же месяц Еремеев, получив географические координаты местоположения тайника, находящегося на территории Республики Беларусь, забрал из него самодельные взрывные устройства с пультами дистанционного управления, которые хранил у себя в гараже, а также прошел обучение минно-взрывному делу и террористической деятельности в ходе общения в мессенджере Signal с участниками террористического сообщества", - сообщает суд.

В суде отмечают, что после теракта Еремеев скрылся, оставшиеся взрывные устройства спрятал в лесу и хранил их вплоть до момента их обнаружения сотрудниками правоохранительных органов.

Генпрокуратура ранее сообщала, что Еремеева обвиняют в организации террористического сообщества и участии в нем, в совершении террористического акта, прохождении обучения для террористической деятельности, контрабанде взрывных устройств и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывных устройств. По версии следствия, Еремеев за денежное вознаграждение вошел в состав террористического сообщества, созданного для совершения взрывов на объектах транспортной инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги для "воздействия на принятие органами власти России решения о прекращении СВО".

Генпрокуратура отмечала, что Еремеев установил пульты управления взрывными устройствами перед въездом в Северомуйский тоннель, а самодельные взрывные устройства заложил на вагонах-цистернах с дизельным топливом двух грузовых поездов на близлежащих станциях. В ноябре 2023 года в Северомуйском тоннеле и на перегоне Перевал – Горячий Ключ Восточно-Сибирской железной дороги (обход Северомуйского тоннеля) произошли подрывы.