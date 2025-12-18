Рейтинг@Mail.ru
18:20 18.12.2025 (обновлено: 18:27 18.12.2025)
В Кремле слышали об инициативе создания Сore 5, заявил Песков
В Кремле слышали об инициативе создания нового объединения стран Core 5, но ее сути пока не знают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
сша, россия, дмитрий песков, китай, g7, politico, в мире
В Кремле слышали об инициативе создания Сore 5, заявил Песков

Песков: в Кремле слышали об идее создания Core 5, но сути не знают

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Кремле слышали об инициативе создания нового объединения стран Core 5, но ее сути пока не знают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Издание Politico со ссылкой на неназванные источники 11 декабря сообщило, что идею создания альтернативного "Большой семерке" (G7) объединения с участием США, РФ, КНР, Индии и Японии обсуждают в Соединенных Штатах.
"Мы не знаем, что это за инициатива, мы читали о ней, слышали это название, но в чем она заключается, мы пока не знаем. Я не думаю, что кто-то это знает. Никаких инициатив сформулированных, положенных на бумагу или как-то выраженных вербально. Мы не знакомы с этим", - сказал Песков "Известиям".
Флаги стран — участниц G7 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
СМИ: в США обсуждают идею создания альтернативного G7 объединения с Россией
11 декабря, 11:08
 
США Россия Дмитрий Песков Китай G7 Politico В мире
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала