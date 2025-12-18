https://ria.ru/20251218/ssha-2063019621.html
В Кремле слышали об инициативе создания Сore 5, заявил Песков
В Кремле слышали об инициативе создания Сore 5, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2025
В Кремле слышали об инициативе создания Сore 5, заявил Песков
В Кремле слышали об инициативе создания нового объединения стран Core 5, но ее сути пока не знают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:20:00+03:00
2025-12-18T18:20:00+03:00
2025-12-18T18:27:00+03:00
сша
россия
дмитрий песков
китай
g7
politico
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060107292_0:144:3080:1876_1920x0_80_0_0_eda5a85190fb847e9e52f9fbaef7c27d.jpg
https://ria.ru/20251211/ssha-2061315126.html
сша
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060107292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ffd2d754dd31f31240e6eb3ccd0e038d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, дмитрий песков, китай, g7, politico, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, Китай, G7, Politico, В мире
В Кремле слышали об инициативе создания Сore 5, заявил Песков
Песков: в Кремле слышали об идее создания Core 5, но сути не знают