У отношений России и США есть большой потенциал, заявил Песков
У отношений России и США есть большой потенциал, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2025
У отношений России и США есть большой потенциал, заявил Песков
Потенциал отношений между Россией и США большой и взаимовыгодный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:11:00+03:00
2025-12-18T18:11:00+03:00
2025-12-18T18:28:00+03:00
У отношений России и США есть большой потенциал, заявил Песков
Песков: потенциал отношений РФ и США большой и взаимовыгодный