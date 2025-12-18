Рейтинг@Mail.ru
Генштаб учитывает позицию США по ядерным испытаниям, заявил Герасимов - РИА Новости, 18.12.2025
17:06 18.12.2025
Генштаб учитывает позицию США по ядерным испытаниям, заявил Герасимов
Генштаб учитывает позицию США по ядерным испытаниям, заявил Герасимов
Генштаб вооруженных сил России учитывает позицию США о возможности возобновления ими ядерных испытаний, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:06:00+03:00
2025-12-18T17:06:00+03:00
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), валерий герасимов
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Валерий Герасимов
Генштаб учитывает позицию США по ядерным испытаниям, заявил Герасимов

Герасимов: Генштаб учитывает позицию США по ядерным испытаниям

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Генштаб вооруженных сил России учитывает позицию США о возможности возобновления ими ядерных испытаний, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
"Учитываем позицию США о вероятном возобновлении ядерных испытаний. Мы неукоснительно придерживаемся своих обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако в случае, если эти испытания американской стороной будут возобновлены, то последуют адекватные ответные меры. К чему приводит отсутствие ограничений в сфере наступательных вооружений, наглядно иллюстрирует ситуация с развертыванием в мире ракет средней и меньшей дальности", - сказал Герасимов.
Он напомнил, что в настоящее время номинально действует Договор о СНВ, который завершается 5 февраля следующего года, а после этой даты никаких ограничений в этой сфере не будет.
"Российская инициатива о готовности придерживаться ограничений, предусмотренных этим договором еще в течение одного года при условии аналогичных действий со стороны Вашингтона, пока остается без ответа", - добавил глава Генштаба ВС РФ.
