Генштаб учитывает позицию США по ядерным испытаниям, заявил Герасимов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Генштаб вооруженных сил России учитывает позицию США о возможности возобновления ими ядерных испытаний, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

Он напомнил, что в настоящее время номинально действует Договор о СНВ, который завершается 5 февраля следующего года, а после этой даты никаких ограничений в этой сфере не будет.