Генштаб учитывает позицию США по ядерным испытаниям, заявил Герасимов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Генштаб вооруженных сил России учитывает позицию США о возможности возобновления ими ядерных испытаний, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
"Учитываем позицию США о вероятном возобновлении ядерных испытаний. Мы неукоснительно придерживаемся своих обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако в случае, если эти испытания американской стороной будут возобновлены, то последуют адекватные ответные меры. К чему приводит отсутствие ограничений в сфере наступательных вооружений, наглядно иллюстрирует ситуация с развертыванием в мире ракет средней и меньшей дальности", - сказал Герасимов.
Он напомнил, что в настоящее время номинально действует Договор о СНВ, который завершается 5 февраля следующего года, а после этой даты никаких ограничений в этой сфере не будет.
"Российская инициатива о готовности придерживаться ограничений, предусмотренных этим договором еще в течение одного года при условии аналогичных действий со стороны Вашингтона, пока остается без ответа", - добавил глава Генштаба ВС РФ.