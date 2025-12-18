https://ria.ru/20251218/spetsoperatsiya-2062809753.html
ВС России вывели из Купянска двух мирных жителей
ВС России вывели из Купянска двух мирных жителей - РИА Новости, 18.12.2025
ВС России вывели из Купянска двух мирных жителей
Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 27-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Запад" вывели из Купянска двух мирных жителей,... РИА Новости, 18.12.2025
ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 27-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Запад" вывели из Купянска двух мирных жителей, рассказали в МО РФ.
"Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 27-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Запад" оказали помощь двоим мирным жителям Купянска, которые самостоятельно пытались выйти из города. Во время мониторингового облёта северо-западной окраины освобожденного от ВСУ
Купянска оператор FPV-дрона обнаружил двух мирных жителей – женщину и мужчину, которые двигались по направлению от города. Убедившись, что БПЛА принадлежит Вооруженным силам России
, они сигналами дали понять операторам дрона, что не представляют опасности, и попросили о помощи", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что FPV-дроны скинули мирным жителям рацию, записку с подробными указаниями, как вести переговоры, описанием безопасного маршрута и сопроводили до точки эвакуации. По данным оборонного ведомства, спасённые мирные жители оказались матерью и сыном.
"По прибытии в пункт эвакуации спасенным мирным жителям была оказана медицинская помощь. Также российские военнослужащие предоставили им сухую чистую одежду", - сообщили в МО.