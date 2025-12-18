Рейтинг@Mail.ru
ВС России вывели из Купянска двух мирных жителей
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18.12.2025
ВС России вывели из Купянска двух мирных жителей
ВС России вывели из Купянска двух мирных жителей - РИА Новости, 18.12.2025
ВС России вывели из Купянска двух мирных жителей
Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 27-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Запад" вывели из Купянска двух мирных жителей,... РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России вывели из Купянска двух мирных жителей

Российские операторы дронов вывели из Купянска двух мирных жителей

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 27-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Запад" вывели из Купянска двух мирных жителей, рассказали в МО РФ.
"Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 27-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Запад" оказали помощь двоим мирным жителям Купянска, которые самостоятельно пытались выйти из города. Во время мониторингового облёта северо-западной окраины освобожденного от ВСУ Купянска оператор FPV-дрона обнаружил двух мирных жителей – женщину и мужчину, которые двигались по направлению от города. Убедившись, что БПЛА принадлежит Вооруженным силам России, они сигналами дали понять операторам дрона, что не представляют опасности, и попросили о помощи", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что FPV-дроны скинули мирным жителям рацию, записку с подробными указаниями, как вести переговоры, описанием безопасного маршрута и сопроводили до точки эвакуации. По данным оборонного ведомства, спасённые мирные жители оказались матерью и сыном.
"По прибытии в пункт эвакуации спасенным мирным жителям была оказана медицинская помощь. Также российские военнослужащие предоставили им сухую чистую одежду", - сообщили в МО.
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
