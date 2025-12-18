ВС России вывели из Купянска двух мирных жителей

ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 27-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Запад" вывели из Купянска двух мирных жителей, рассказали в МО РФ.

"Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 27-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Запад" оказали помощь двоим мирным жителям Купянска, которые самостоятельно пытались выйти из города. Во время мониторингового облёта северо-западной окраины освобожденного от ВСУ Купянска оператор FPV-дрона обнаружил двух мирных жителей – женщину и мужчину, которые двигались по направлению от города. Убедившись, что БПЛА принадлежит Вооруженным силам России , они сигналами дали понять операторам дрона, что не представляют опасности, и попросили о помощи", - сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что FPV-дроны скинули мирным жителям рацию, записку с подробными указаниями, как вести переговоры, описанием безопасного маршрута и сопроводили до точки эвакуации. По данным оборонного ведомства, спасённые мирные жители оказались матерью и сыном.