В Кремле сформулировали современную идеологическую триаду для России

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Замначальника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, кандидат социологических наук Борис Рапопорт в своей статье определил современную идеологическую триаду для России: суверенная страна, традиционное общество, социальное государство.

Эти константы, говорится в статье, дают обществу три необходимые веры: веру в страну, веру в тех, кто вокруг нас, и веру в будущее. Автор отмечает, что эти константы, например, нашли выражение в исторической триаде Сергея Уварова 1833 года: православие, самодержавие, народность.