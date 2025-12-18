Рейтинг@Mail.ru
В Кремле сформулировали современную идеологическую триаду для России - РИА Новости, 18.12.2025
09:26 18.12.2025 (обновлено: 09:35 18.12.2025)
В Кремле сформулировали современную идеологическую триаду для России
В Кремле сформулировали современную идеологическую триаду для России
Замначальника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, кандидат социологических наук Борис Рапопорт в своей статье...
2025
Новости
россия, борис рапопорт
Россия, Борис Рапопорт
В Кремле сформулировали современную идеологическую триаду для России

Чиновник Кремля Рапопорт раскрыл идеологическую триаду для России

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Замначальника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, кандидат социологических наук Борис Рапопорт в своей статье определил современную идеологическую триаду для России: суверенная страна, традиционное общество, социальное государство.
Его статья "Политические вызовы России: история и современность" опубликована в "Блокноте гражданского просвещения" за ноябрь – декабрь 2025 года. Это издание, как указано в предисловии, "является ориентиром для государственных служащих, лекторов, руководителей, менеджеров образовательных программ и проектов, методистов и других специалистов в области гражданского просвещения российских граждан".
В статье Рапопорт выделяет три константы российского цивилизационного кода. По его словам, эти неизменные ориентиры, которые формируют национальный характер и служат опорой для антихрупкости государственной политики, отчетливо видны на протяжении всей истории страны. Это мессианство, соборность и справедливость.
Эти константы, говорится в статье, дают обществу три необходимые веры: веру в страну, веру в тех, кто вокруг нас, и веру в будущее. Автор отмечает, что эти константы, например, нашли выражение в исторической триаде Сергея Уварова 1833 года: православие, самодержавие, народность.
Рапопорт указывает, что "в современной России работают все те же константы, они звучат современным языком, но не теряют свой исторический смысл". Он сформулировал эту триаду так: суверенная страна, традиционное общество, социальное государство. Автор статьи подчеркивает, что суверенитет — не политическое клише, а условие выживания нации, ее культуры и ценностей. Говоря о традиционном обществе, он отмечает, что Россия определяется как "семья семей" — это указывает на то, что основой национальной идентичности является преемственность поколений, верность традициям и духовно-нравственные ориентиры. Традиционное общество, поясняет автор, "это не застой, а непрерывное развитие, укорененное в собственных основаниях". Говоря о социальном государстве, Рапопорт указывает, что в условиях растущего неравенства в мировой экономике социальная защита граждан становится государственной необходимостью, выражением той самой справедливости, которая является одной из цивилизационных констант России.
Путин: Либерализм превратился в тоталитаризм - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Путин рассказал, почему России нужны традиционные ценности
РоссияБорис Рапопорт
 
 
