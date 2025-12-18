https://ria.ru/20251218/sanktsii-2063024764.html
США сняли несколько антироссийских санкций
США сняли несколько антироссийских санкций - РИА Новости, 18.12.2025
США сняли несколько антироссийских санкций
18.12.2025
США сняли несколько антироссийских санкций
США исключили из списка антироссийских санкций 7 юридических и 2 физических лица
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. США исключили из-под действия антироссийских санкций семь юридических и двух физических лиц, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
В перечне исключений из-под действия антироссийских санкций находятся семь российских юрлиц, а также двое физлиц.
Так, из-под санкций исключили Дмитрия Бугаенко, который на момент их введения в 2023 году был соучредителем инвестиционной компании "Велес Капитал", и Евгению Дремову. Кроме того из списка исключили Veles International Limited и Hadlerco Limited, связанные с Бугаенко, юрлицо Hi-Tech Koneisto International, связанное с Дремовой, и предприятие 365 days freight services FZCO, а также еще три юридических лица, зарегистрированных в Турции.