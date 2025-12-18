Рейтинг@Mail.ru
США сняли несколько антироссийских санкций - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 18.12.2025 (обновлено: 19:43 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/sanktsii-2063024764.html
США сняли несколько антироссийских санкций
США сняли несколько антироссийских санкций - РИА Новости, 18.12.2025
США сняли несколько антироссийских санкций
США исключили из-под действия антироссийских санкций семь юридических и двух физических лиц, следует из данных управления по контролю за иностранными активами... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:26:00+03:00
2025-12-18T19:43:00+03:00
сша
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:163:1600:1063_1920x0_80_0_0_d9d18ec496716e600a213b6b43d18014.jpg
https://ria.ru/20251217/blumberg-2062584988.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_92:0:1509:1063_1920x0_80_0_0_cb4aa3f73919fbd6b18cd29f18c2d0b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, санкции в отношении россии
США, Санкции в отношении России
США сняли несколько антироссийских санкций

США исключили из списка антироссийских санкций 7 юридических и 2 физических лица

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. США исключили из-под действия антироссийских санкций семь юридических и двух физических лиц, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
В перечне исключений из-под действия антироссийских санкций находятся семь российских юрлиц, а также двое физлиц.
Так, из-под санкций исключили Дмитрия Бугаенко, который на момент их введения в 2023 году был соучредителем инвестиционной компании "Велес Капитал", и Евгению Дремову. Кроме того из списка исключили Veles International Limited и Hadlerco Limited, связанные с Бугаенко, юрлицо Hi-Tech Koneisto International, связанное с Дремовой, и предприятие 365 days freight services FZCO, а также еще три юридических лица, зарегистрированных в Турции.
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
США готовят новый пакет санкций против России, утверждает Блумберг
17 декабря, 12:15
 
СШАСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала