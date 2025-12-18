Рейтинг@Mail.ru
Замглавреда L'Equipe похвалил Сафонова и попытался сравнить его с Бартезом - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:39 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/safonov-2062969948.html
Замглавреда L'Equipe похвалил Сафонова и попытался сравнить его с Бартезом
Замглавреда L'Equipe похвалил Сафонова и попытался сравнить его с Бартезом - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Замглавреда L'Equipe похвалил Сафонова и попытался сравнить его с Бартезом
Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер заявил РИА Новости, что российскому вратарю "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову предстоит совершить еще... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T16:39:00+03:00
2025-12-18T16:39:00+03:00
футбол
спорт
катар
франция
фабьен бартез
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
фламенго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062796154_0:379:1080:987_1920x0_80_0_0_edfde3b01aabbbdaac649a78fe9e1408.jpg
/20251218/vratar-2062881707.html
катар
франция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062796154_0:278:1080:1088_1920x0_80_0_0_c95713a4594f104e80ddcd52340ac9ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, катар, франция, фабьен бартез, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), фламенго, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Катар, Франция, Фабьен Бартез, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Фламенго, Лига чемпионов УЕФА
Замглавреда L'Equipe похвалил Сафонова и попытался сравнить его с Бартезом

РИА Новости: Леклер из L'Equipe считает, что Сафонову еще далеко до Бартеза

© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФАМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФА
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер заявил РИА Новости, что российскому вратарю "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову предстоит совершить еще много подвигов, чтобы приблизиться к репутации французского голкипера Фабьена Бартеза.
В среду в Эр-Райяне (Катар) "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи.
"Сафонов был великолепным героем невероятной серии пенальти, но ему предстоит совершить еще много подвигов, чтобы догнать Бартеза по репутации и титулам. Бартез выиграл чемпионат мира с Францией, Лигу чемпионов с "Марселем" и всегда был бесспорным титульным вратарем. Это еще не относится к Сафонову", - заявил Леклер.
Маркиньос - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Капитан "ПСЖ" высказался о позиции основного вратаря после триумфа Сафонова
Вчера, 12:15
 
ФутболСпортКатарФранцияФабьен БартезМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)ФламенгоЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    19.12 15:30
    Сибирь
    Адмирал
  • Хоккей
    19.12 17:00
    Трактор
    Металлург Мг
  • Хоккей
    19.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    Лада
  • Футбол
    19.12 22:30
    Боруссия Д
    Боруссия М
  • Футбол
    19.12 22:00
    Болонья
    Интер М
  • Футбол
    19.12 23:00
    Валенсия
    Мальорка
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала