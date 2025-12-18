https://ria.ru/20251218/safonov-2062969948.html
Замглавреда L'Equipe похвалил Сафонова и попытался сравнить его с Бартезом
Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер заявил РИА Новости, что российскому вратарю "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову предстоит совершить еще... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T16:39:00+03:00
футбол
спорт
катар
франция
фабьен бартез
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
фламенго
спорт, катар, франция, фабьен бартез, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), фламенго, лига чемпионов уефа
