В сборной России назвали игру Сафонова фантастикой

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости назвал фантастической игру голкипера французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго".