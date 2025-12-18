Рейтинг@Mail.ru
В сборной России назвали игру Сафонова фантастикой
Футбол
Футбол
 
13:21 18.12.2025
В сборной России назвали игру Сафонова фантастикой
В сборной России назвали игру Сафонова фантастикой - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
В сборной России назвали игру Сафонова фантастикой
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости назвал фантастической игру голкипера французского "Пари Сен-Жермен" Матвея... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
спорт
россия
катар
франция
виталий кафанов
международная федерация футбола (фифа)
суперкубок франции
футбол
/20251218/safonov-2062800382.html
россия
катар
франция
спорт, россия, катар, франция, виталий кафанов, международная федерация футбола (фифа), суперкубок франции
Спорт, Россия, Катар, Франция, Виталий Кафанов, Международная федерация футбола (ФИФА), Суперкубок Франции, Футбол
В сборной России назвали игру Сафонова фантастикой

Тренер вратарей сборной России Кафанов назвал игру Сафонова фантастикой

© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФАМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФА
Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости назвал фантастической игру голкипера французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго".
"ПСЖ" 17 декабря в Катаре обыграл "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти) в финале Межконтинентального кубка. Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Российский вратарь стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
"Эмоции просто зашкаливают - фантастический матч для Матвея и для клуба", - сказал Кафанов.
"Думаю, теперь ни у Луиса Энрике, ни у тренера вратарей Борхи Альвареса, ни у болельщиков "ПСЖ", ни у болельщиков Матвея в России нет сомнений в том, что на сегодняшний день Матвей - номер один", - отметил собеседник агентства.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шестой трофей. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"В Париже родился новый любимец": мировые СМИ сходят с ума от Сафонова
02:27
 
ФутболСпортРоссияКатарФранцияВиталий КафановМеждународная федерация футбола (ФИФА)Суперкубок Франции
 
