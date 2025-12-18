https://ria.ru/20251218/safonov-2062801461.html
В соцсетях появились повторы исторических сейвов Сафонова
В соцсетях появились видео всех спасений российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В соцсетях появились видео всех спасений российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка.
В среду в Эр-Райяне (Катар) "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" — 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Он стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шестой трофей. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.