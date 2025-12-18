Рейтинг@Mail.ru
В соцсетях появились повторы исторических сейвов Сафонова - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Футбол
 
03:00 18.12.2025
В соцсетях появились повторы исторических сейвов Сафонова
В соцсетях появились повторы исторических сейвов Сафонова
В соцсетях появились видео всех спасений российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
В соцсетях появились повторы исторических сейвов Сафонова

В соцсетях появилось видео с сейвами Сафонова в серии пенальти с "Фламенго"

МОСКВА, 18 дек РИА Новости. В соцсетях появились видео всех спасений российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка.
В среду в Эр-Райяне (Катар) "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" — 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Он стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шестой трофей. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
"Что за вечер!" Огненная реакция Сафонова после чемпионства "ПСЖ"
Футбол Матвей Сафонов Спорт Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Фламенго
 
