В соцсетях появились повторы исторических сейвов Сафонова

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В соцсетях появились видео всех спасений российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка.

В среду в Эр-Райяне (Катар) "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" — 1:1 (2:1). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Он стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).